Candelaria Tinelli habló sobre la medicación en la valija

De forma reciente, el foco de la noticia puso el eje en Marcelo Hugo Tinelli que se encuentra aislado junto a su familia en una lujosa mansión en Esquel. El escándalo se desató cuando una valija fue trasladada en un vuelo sanitario privado hacia la localidad chubutense cuyo destinatario era el conductor de ShowMatch.

Tras el lío mediático, Tinelli aclaró los tantos y confirmó que se trataban de unos medicamentos que no conseguían en el sur y que eran de suma necesidad para un tratamiento que está haciendo su hija Candelaria. Vale mencionar que la joven padeció trastornos alimentarios durante muchos años y necesita ingerir unos fármacos específicos.

En el presente, la artista plástica tomó las riendas de su ironía y salió a responder mediante sus redes sociales. Sucede que publicó una historia bebiendo vino, un seguidor la corrió diciéndole “Ojo que la medicación y el alcohol te pueden hacer mal. ¿O iba otra cosa en la valija?”. Así que Candelaria ironizó con un remate certero: “Gracias a Dios no hay contraindicaciones en tomar las medicaciones que tomo y beber alcohol. ¡Qué amor igual! ¡Gracias por preocuparte!”.

Vale mencionar que al explotar este momento, la también cantante llamó a la calma con un posteo en el mismo medio que leía . “Solo voy a decir esto: no tengo por qué hablar de mi intimidad, ni darle explicaciones a nadie. Así que no esperen que me enoje y salte porque estoy tranquila. Aprendamos de esto. Aprovechemos para sanar, no para seguir haciendo lo mismo de siempre. Dejen de pensar en el qué dirán, dejen de preocuparse tanto por lo que dice y hace el otro. Hay gente muriéndose, mucha. Reflexionemos”.