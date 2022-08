Cande Tinelli y Soledad Pastorutti se lucieron con looks en rojo pasión

Soledad Pastorutti eligió un mono al rojo vivo

Al igual que la influencer, Sole Pastorutti eligió el rojo fuego para su apuesta de vestuario y se fotografió para sus redes sociales luciendo un mono de alto impacto. Se trata de una pieza de un solo hombro, con una sola manga larga, escote en V y pantalón achupinado. Completó la apuesta de moda con unas botas estilo borcegos en total black.

Soledad Pastorutti se lució con un mono al rojo vivo. (Foto: Instagram/@sole_pastorutti).

¿El beauty look? Para sumar elegancia al look, se hizo un peinado recogido de cola de caballo muy alta con algunos mechones a ambos lados de la cara y ondas “naturales”. Acompañó el hairstyle con un maquillaje muy recargado y llamativo, a base de un mega delineado en color negro azabache que complementó con lo básico de cualquier apuesta de make up: máscara de pestañas al tono, iluminadores y bronzer en los pómulos para remarcar las facciones de la cara.