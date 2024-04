Cande Tinelli se mostró furiosa tras ser apuntada como culpable de la crisis de Marcelo y Milett

La relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa está en boca de todos porque, ya que aunque ellos desmienten la ruptura, existen aspectos para sospechar que las cosas entre el conductor y la modelo no cierran.

Este tema que generó más rumores de crisis en relación a las hijas de Marcelo y la novia de su padre, en el casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin. Ya que si bien la modelo peruana fue al evento, no apareció en ninguna foto familiar.

Varios medios afirmaron que fue por pedido de la novia, y eso fue confirmado por Marcelo días atrás. Por otro lado hay que recordar que desde entonces, apenas compartieron una foto juntos y nada más en sus redes sociales.

De hecho, el conductor se fue a México, ahora está en España, y ella en Perú. “Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani (Latorre) me la pican y yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas”, contó Tinelli en una entrevista con El Observador, y reafirmó: “No corto ni pincho. Acá estamos comiendo con Cande, Mica, Coti y El Tirri. A Coti lo eligió Cande y yo amo lo que ella elija”, cerró.

Que el empresario se refiera de esta forma al tema de las parejas y la familia, generó que las redes de Cande explotaran ya que los internautas apuntaron contra la influencer. Pero ella no se quedó muda y lo expuso. “No entiendo estos mensajes que me llegan. Me tienen las te…al plato”, escribió.

En la captura que compartió Cande se ve dicha respuesta a una historia en donde le escribieron lo siguiente: “Dejá a tu padre ser feliz con su pareja, por Dios. Si él es feliz ustedes también lo serán. Ya dijo su padre que está mentalmente cansado y eso es gracias a ustedes, las hijas, que nacen para hacer felices a sus padres, no para hacerlos sufrir (…) Déjenlo que sea feliz, y si no funciona, pues estén a su lado para abrazarlo y decirle que siga para adelante”, escribió una seguidora.