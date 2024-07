Cande Tinelli se cruzó con una seguidora que le cuestionó una foto en bikini

Cande Tinelli protagonizó un filoso altercado con una seguidora que le envió un mensaje privado donde cuestionaba a la cantante por haber subido una foto en bikini y escribir: “Con mis kilitos de más. A mantener el bronceado”. Al ver la publicación, una joven no se quedó con las ganas y le hizo llegar un fuerte mensaje en el que agredió a la cantante.

Todo sucedió mientras Cande Tinelli disfruta del verano en Madrid. Desde allí, la influencer quiso dejar un sarcástico mensaje respecto a las críticas sobre su cuerpo, pero no tuvo las interpretaciones que esperaba.



“¿Sos tarada o solo practicás? Digo, por la historia que subiste. No vaya a ser que se mate alguien por tu culpa, ¿no?”, fue el mensaje que recibió Cande y que compartió algo molesta.

Sin embargo, la hija del conductor del Bailando no se guardo nada y le respondió en el mismo tono: “Sos vos tarada, creo. ¿O no viste mis historias hablando de trastornos y de cómo se contradicen los comentarios? ¿Qué parte no entendiste? No seguiste el hilo».

«Es irónico por los comentarios que me dijeron anteriormente. No saquen de contexto las cosas, giles. Tarada la que no lee bien o habla sin saber, como esta chica”, cerró la cantante.