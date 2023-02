Cande Tinelli rompió el silencio tras su separación y apuntó contra Coti: «Me siento libre»

Días después de que Coti Sorokin negara la infidelidad hacia Cande Tinelli y asegurara que las reacciones de ella en las redes sociales eran producto de su impulsividad, la hija de Marcelo rompió el silencio y habló a fondo de su separación con el músico rosarino.

En diálogo con LAM, la cantante dijo que la ruptura es definitiva y expresó su malestar por las declaraciones de su ex. «No me gustó nada la nota que dio sobre mí, siento que no me cuidó y que no es así como él dice, porque yo quedo como una loca, que soy impulsiva y que me arrepiento de las cosas que hago y que por eso borro los mensajes. Él siempre quedando bien parado, que es lo que más le importa«, comenzó diciendo.

«Le deseo lo mejor, estoy bien, estoy tranquila, volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre«, continuó en su descargo. Allí mismo, comenzó a detallar distintas situaciones que vivió cuando estaba en pareja con él.

«A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va», puntualizó. Y agregó: «Cuando uno esta enamorado a veces está un poco cegado pero cuando te lo empiezan a decir de afuera, no una persona sino muchas, empezás a abrir los ojos. Ahora, que lo veo un poco más de afuera puedo decir que es así».

«No le echo la culpa a él, en gran parte es culpa mía y espero que todas las mujeres podamos salir de una situación así, yo soy todo lo contrario a lo que él dijo en esa nota. No me interesa lo que opinen los demás, soy muy transparente; no me interesa quedar bien, si me mandé una cagada soy la primera en aceptarlo, me chupa un huevo tener una imagen para los demás, yo me banco las críticas, buenas y malas. A él, lo respeto y nada más», reflexionó Cande al final de la nota.