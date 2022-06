Cande Tinelli contó la razón por la cual se hace tantos retoques estéticos

Candelaria Tinelli abrió el juego de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram y contestó todas las inquietudes de sus seguidores. A pocos días de hacerse una nueva rinoplastía, la hija del conductor de Showmatch reveló cuál es la razón que la motiva para hacerse tantos retoques estéticos. «¿Por qué nunca estás conforme con tu cuerpo?», quiso saber un usuario. Sin filtro, la influencer posteó una imagen de su perfil y contestó: «Me gusta mutar. Si hay algo que no me agrada mío y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago». Sin perder su humor característico, la artista también se refirió a los comentarios negativos que recibe a diario y utilizó un meme para definir que no le importaban las críticas de las personas en internet. Asimismo, admitió que está muy feliz y atravesando un gran momento. En cuanto a su carrera profesional como cantante, reveló que en poco tiempo estará disponible su próximo tema. Aunque no quiso dar grandes detalles, confirmó que saldrá a la luz en el mes de julio.