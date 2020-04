Cande Tinelli charló con su maquilladora en sus historias de Instagram y dijo…“Soy un cuco, doy miedo”

Cande Tinelli pasó el primer mes de cuarentena con su familia en Esquel. La semana pasada, los Tinelli volvieron a Buenos Aires para continuar con el aislamiento obligatorio. En sus historias de Instagram, la artista conversó con su amiga y maquilladora, y confesó que necesita “urgente” a su equipo de belleza.

Con un filtro que simulaba maquillaje, Cande Tinelli contó que, como no puede ver a los especialistas que la ayudan a arreglarse en el día a día, no quiere mostrar su estado natural. “Sin este filtro, no tengo pestañas, no tengo nada eh. Te vas a pegar flor de susto”, le advirtió la cantante.

“Yo realmente no les quiero mostrar lo que soy debajo de este filtro hermoso que tiene pestañas y labial y me hace la piel perfecta. Soy un cuco, doy miedo. No sé ustedes, yo necesito urgente ir a Duilio [por su cirujano, el doctor Cortella, que se especializa en inyecciones de colágeno en los labios] a Mai [dedicada a las extensiones de pestañas], a Braverman [el dentista de todo el clan Tinelli]… No pero, realmente, es preocupante. Pero bueno, hay que dejar descansar el cuerpo”, dijo Cande Tinelli en sus historias de Instagram.

“Encima me estoy lastrando todo”, agregó la artista. Luego se probó otro filtro con un efecto bronceador y con mariposas decorando la cara. “Y ojo este con las mariposas, porque este te tapa un poco más los granos”, dijo Cande Tinelli sobre los beneficios del efecto que lució. La diseñadora bromeó con sus seguidores sobre su aspecto natural debajo del filtro y agregó: “No me quiero ni mover para que no se corra el filtro, porque si se corre… No, no, automáticamente me dejan de seguir todos, chau, ni en remojo”.