Campaña sucia : pueden pintar miles de graffitis pero no detendrán a Ciudad Noticias y LA ZERO

(Por Ciudad Noticias): Intolerantes y violentos que no soportan las voces disidentes y las críticas de Ciudad de Noticias (CN) y LA ZERO pintaron leyendas contra el periodista Pablo Daniel Peralta y el precandidato a concejal Raúl Isidro en el refugio emplazado sobre la ruta nacional 33, en el acceso a la ciudad de Saavedra.

Las cámaras de seguridad funcionan pero la Policía demora la identificación de los agresores, pero este medio ya cuenta con las identidades de los autores de las pintadas registradas el sábado 24.

Pablo Neruda: «Podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera».

La misma convicción sostiene el conductor de Punto de Referencia Pablo Daniel Peralta. Pueden pintar miles de graffitis, pero no detendrán a CN y LA ZERO.

No es al azar el acto vandálico registrado días atrás en la parada de colectivos en la ruta nacional 33, sobre el acceso a la localidad. Es bien planificado, una vez más de los cobardes que detrás de la impunidad y por la noche, pintaron leyendas contra Peralta y el exfomentista Isidro, quien se sabe, busca de manera individual otra alternativa política y pegó el portazo en el partido justicialista.

El conductor radial por su lado, pese a la “causa que no fue” pretendieron sacarlo del aire y acallar su voz crítica, siempre se mantuvo en actividad y desde hace meses otra vez instalado en Saavedra está al frente del programa radial líder de las mañanas, donde repasa los acontecimientos locales y del distrito con su característica principal: que no se calla nada y va al hueso de cada tema.

Pretender enlodar una vez más al comunicador con graffitis sobre un hecho que a todas luces fue una vil mentira, demostrado en la justicia sin imputación de ninguna causa en su contra, es un manotazo de ahogado que dan aquellos mercenarios que buscan de todas las formas, dañar la imagen de Peralta.

Sobre la autoría de esas pinturas en el refugio, CN y LA ZERO ya tiene confirmado sobre los responsables y quienes diseñaron tal accionar patoteril. La comisaría de Saavedra trabaja en las pesquisas , aunque pareciera que lo hace arriba de una tortuga, pero será necesario que se proceda oficialmente a la individualización de los mismos para accionar penalmente contra los mismos.

En los últimos días se han producido una cadena de hechos extrañamente, como por ejemplo que la integrante del Servicio Social Local Silvana Ercoli la semana pasada declaró de la mano del “abogado del diablo “Diego Marezi, la misma que fue premiada con el primer lugar en la lista del corvattismo.

Buscan de todas las formas y maneras desde hace casi tres años , apagar LA ZERO y que la redacción de CN deje de funcionar, para que en otro año electoral no hayan voces que se atrevan a denunciar desaguisados e irregularidades.

Sepan cada uno que no habrá nada y nadie que parará nuestra convicción de informar: pueden pintar miles de graffitis pero no detendrán a Ciudad Noticias y LA ZERO .