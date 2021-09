Campaña pura: a siete días de las PASO, Corvatta volvió con viejas promesas en medio de los festejos del día de la niñez.

(Por Ciudad Noticias): Tras haber perdido la comuna con Gustavo Notararigo en 2019, el presidente del partido justicialista Hugo Corvatta, parece que recuperó la memoria y volvió a mostrar su “cariño” por Saavedra.

Pero ese cariño es ni más ni menos que un montaje. Al gran manipulador y que durante ocho años no pudo concretar ninguna de sus promesas, hace unos días, se acordó de que cumplía 100 años una abuelita del hogar de ancianos. Claro, en ese entonces, la campaña estaba comenzando y tanto él como Marisol Merquel, se cargaron la campaña al hombro. En caso de perder la interna frente a Leticia Iacovelli, ¿se harán caso del fracaso?. La duda siempre está, ya que después de la dolorosa derrota frente a “Mandiyú”, así como lo llamaba al actual intendente de Juntos, a Corvatta, no se lo volvió a ver por los pueblos del distrito.

Hoy, en medio de los festejos que se llevaron adelante organizado por la JP, C.C.C , Corriente Clasista Combativa, el ex mandamás, volvió a la vieja promesa de ampliar la cárcel, algo que ya había anunciado con la llegada de 25 viviendas a Saavedra que no se concretó, con la obra de cloacas que tampoco sucedió, con erradicar el basurero algo que aún sigue pendiente, y con el arribo de una empresa textil que en principio generaría de 40 a 50 puestos de trabajo. Es decir, la ex gestión, falló en todo lo prometido.

¿Quiénes fueron los más beneficiados?

Aquellos que militaban ese espacio con la permanente designación de obra públicas, que en la actualidad, sigue, pero en el vecino distrito de Coronel Suárez, los planes sociales a gente que ni cumple los horarios, o con la propia C.C.C, liderada por quienes tiene varias acusaciones de robos como Anabella Duca, precandidata a concejal en quinto lugar.

Corvatta estuvo ocho años como intendente, donde además, aseveró que tenía la sintonía fina porque por ese entonces, gobernaba CFK y en provincia, Daniel Scioli. Más allá de eso, no pudo concretar los temas que más les preocupa a la sociedad.

A siete días de las elecciones, estamos ante nuevos anuncios que al menos por varios años, serán difíciles de concretar.