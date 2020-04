Camila vive en Córdoba y sueña con ser la nueva “Chica del clima”.

La verdad que tiene todo para ser la “Chica del clima”. Sus medidas, son 86-67-96. Es simpática, tiene carisma y sabe cómo llegar a la gente.

La Chica de la Semana de Ciudad Noticias, se sometió a un cuestionario de pregunta y nos comentó hasta cómo afronta la cuarentena.

LA ENTREVISTA CON CAMILA;

¿Cómo haces para mantener ese lomazo? ¿Seguís alguna dieta?

-Trato de entrenar todos los días, pero lo que me ayuda mucho es la genética y el metabolismo que saque de mis papas

¿De qué signo sos? ¿Te sentís identificada?

-Soy de Escorpio y si me siento muy identificada con mi signo y me encanta decir que soy de ese signo, la gente nos tiene como medios difícil de llevar, pero es todo lo contrario.

¿Cómo conseguiste la fidelidad de tus seguidores?

-Muchos de mis seguidores me siguen porque les gusta ver que suba fotos sensuales por decirlo así, muchos de ellos me felicitan porque no me dejo influenciar por los comentarios ajenos y aparte muchas chicas me toman como ejemplo y yo lo que quiero es transmitir es que cada uno tiene su cuerpo y que hay quererse como es, que depende uno lograr el cuerpo que vos querés y te hace feliz, constancia y paciencia.

¿De qué zona sos? ¿Te gusta vivir ahí?

-Actualmente vivo en Córdoba capital, amo vivir acá, fue mi sueño desde que termine mis estudios secundarios, soy nacida en Buenos Aires, pero me crié mis 22 años en el sur en un pueblo llamado El Bolsón.

¿Si tuvieras que elegir un país para irte a vivir a donde te irías?

-Brasil o México, amo las playas que tienen, me gusta el calor, el mar y andar todo el día el bikini.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres?

-Modelar, hacer fotos para marcas de ropa. Mi sueño de chiquita era ser reconocida como una modelo, pero por problemas de acuerdo con mis padres nunca pude dedicarme de lleno a eso.

¿Cuáles son tus medidas? ¿Estas conforme con ellas?

-Mido 1,73 y mis medidas son 86, 67, 96 y sí, soy feliz con ellas, la verdad que no cambiara por nada el cuerpo que tengo.

¿Cuál es tu postre favorito?

-No soy muy amante de lo dulce, pero me tiro más por el helado.

A la hora de vestirte… ¿Pensas tus outfits el día anterior a usarlo? ¿O sos más espontanea?

-La verdad que lo elijo en el momento, me gusta vestirme bien, me gusta la moda y elegir mi propio estilo.

¿Cómo te trata la cuarentena?

-La verdad que la vengo llevando muy bien, por momentos es muy difícil mantener la cabeza en positivo. En estos momentos extraño mucho a mis viejos y hermanos, se haría muy entretenido estar todos juntos de nuevo por un tiempito.

¿La estas pasando sola o tenes novio? Si estás sola, ¿cómo se lleva sin tener un cachondeo?

-La paso con mi mejor amigo, que es un hermano para mí. Novio por ahora no tengo, no niego que me encantaría tenerlo ya que nunca tuve. Y sobre el cachondeo, jajaja, súper bien lo llevo, no soy una persona que lo necesite.

¿Qué te sedujo ser la Chica de la Semana?

-Siempre me gustó la idea ser publicada en alguna página como ésta para que la gente me conozca más, me encantaría algún día trabajar para algún programa de televisión como la chicha del clima.

¿Qué consejo le darías a tu vos de hace 5 años atrás?

-Que cumpla el sueño de ser modelo, que no me interese lo que pueda opinar las personas que más amo, siempre va a haber un comentario negativo, si es lo que amo y me hace feliz que no baje los brazos, el tren de las oportunidades pasa una vez y la vida se pasa volando.