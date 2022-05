Camila Homs sobre su separación con Rodrigo De Paul: «No es nada fácil»

Camila Homs regresó a la Argentina después de su estadía en Madrid donde sus hijos se reencontraron con Rodrigo De Paul y, por primera vez, habló del romance de su ex con Tini Stoessel y de cómo está la relación con el futbolista. «La situación que estoy pasando sigue siendo delicada y no es nada fácil. Yo estoy bien, contenida como siempre por mi familia, mis amigas y mis hijos, que son mi sostén. Pasando este momento lo mejor que puedo», aseguró la modelo en diálogo con Socios del Espectáculo. Al ser consultada sobre la cantante argentina, la rubia fue contudente. «No me corresponde meterme en otras relaciones. No tengo nada para decir sobre ella porque no la conozco», señaló. Respecto del vínculo del jugador del Atlético con sus hijos, remarcó: «Ellos no pierden el contacto con su padre y eso es lo importante». Camila, además, aclaró que tras el escándalo que se desató por su separación, con De Paul mantienen un vínculo de cordialidad. «No somos mejores amigos, pero es todo muy cordial. Todo esto por nuestros hijos», sostuvo. Por otro lado, aclaró que no se arrepiente del tiempo que pasó en pareja y viviendo afuera. «La relación (con Rodrigo) la empezamos de chicos, sí, pero no me arrepiento de nada de lo que hice en mi pasado. Todo lo hice por amor y lo volvería hacer si me vuelvo a enamorar. Nunca se sabe lo que puede pasar», enfatizó.