Camila Homs se bajó del Bailando 2023 y expresó los motivos

Teniendo en cuenta el fuerte revuelo que se desató tras la separación con Rodrigo De Paul y el notable envió que tomó después de eso la carrera de Camila Homs, era de esperar que su nombre aparezca entre las candidatas a ocupar un lugar en el próximo Bailando 2023.

Sin embargo, pese a que su presencia en el certamen de baile que conducirá Marcelo Tinelli parecía estar asegurada, Camila Homs decidió bajarse y sin demasiados rodeos expresó en “LAM” los motivos de su decisión.

En diálogo con el cronista del ciclo de América, la modelo le puso un freno a las ilusiones de los productores del Bailando 2023, quienes soñaban con poder verla brillar en la pista de esta famosa competencia.

Entonces, para impedir que se arrojen versiones o conjeturas diferentes a las verdaderas, Cami decidió romper el silencio y explicó con absoluta sinceridad, los verdaderos motivos por los cuales decidió no participar del certamen.

“Sentí que era muchísima carga horaria y, no carga mediática, pero sí laboral y mental, y en este momento no estoy preparada para eso. A lo mejor me arrepienta porque sé que es una experiencia increíble.”

Seguidamente, convencida de que el furor y el revuelo mediático que implica participar en este tipo de show no es lo que quiere, por ahora, la influencer dejó la puerta entreabierta y lanzó la posibilidad de ser parte del Bailando en otro momento.

“Si bien no cierro las puertas y no lo descarto, por ahora no voy a ir. Hablé con mucha gente porque fue algo que me costó decidir. Mucha gente me tiraba para adelante, me decían que tenía que vivirlo, pero sinceramente siento que este no es el momento.”