Camila Homs reveló cuál es el tipo de hombre que más le atrae: “El perfume me vuelve loca mal»

Camila Homs llegó a los medios tras la separación con Rodrigo de Paul y desde entonces su carrera como modelo creció notablemente, al punto que se convirtió en una figura indiscutida del rubro.

Ante esto, la ex de Rodrigo de Paul participó del inicio de una nueva temporada de “La jaula de la moda”, donde además de hablar de la temática de la moda, Camila Homs se animó a responder un picante cuestionario en el que confirmó cuales son las características que más le atraen de un hombre.

Sucede que tras la separación de Charly Benvenuto, con quien estuvo en pareja por varios meses, la influencer dejó entrever que no le cierra las puertas al amor, motivo por el cual hasta se animó a hablar del tipo de hombre que puede llegar a enamorarla.

Entonces, en medio de una charla bastante íntima con el conductor Horacio Cabak y sus panelistas Fabián Medina Flores, Claudio Cosano y Mariano Caprarola, Camila abrió su corazón y reveló cuál es la prenda que nunca debe lucir el hombre que quiera conquistarla.

“El pantalón recto me la baja un montón. Me gusta más el chupín o más sueltito. El pantalón gigante me gusta.”