Camila Homs quedó desconcertada al enterarse que no podrá compartir habitación con su novio en Qatar: “¿En serio?”

Tras regresar de sus vacaciones en Europa, Camila Homs se prestó para brindar una serie de entrevistas a los medios de la farándula. En esta oportunidad, la modelo dio una nota mediante un móvil para Socios del Espectáculos, el ciclo que conduce la dupla Lussich-Pallares por la pantalla de El Trece.

En diálogo con el movilero, Camila Homs se refirió a su relación con el empresario Carlos “Charly” Benvenuto, su presente laboral, y su nuevo vínculo con Rodrigo De Paul tras el turbulento proceso de divorcio. Además, respondió preguntas sobre la posibilidad de convivir con su actual pareja.

“Estoy muy bien. Nos vemos todos los días porque vivimos pegados. Estamos bien así”, comentó la joven de 24 años frente a la cámara a raíz del cuestionamiento sobre sus posteos en las redes sociales. “Capaz no compartimos el día entero juntos, pero nos decimos ‘che, gordi, paso a darte un beso’ y el otro ‘sí, dale’”, aclaró.

Cabe recordar que Benvenuto es su vecino en el edificio donde vive en Puerto Madero: “Nos separa un ascensor, literal. Estamos todo el tiempo juntos”, aseguró Camila Homs. “¿Se romperá esa pared para que sea una?”, quiso saber el notero de Socios del Espectáculo, pero ella no anduvo con rodeos: “Estamos bien así y aparte respeto mi techo con mis hijos. Está todo súper bien y se lleva bárbaro con los nenes”.

Fue entonces cuando el movilero indagó sobre la posibilidad de viajar a Quatar para presenciar el mundial junto a su pareja. “No sé, no hablé del tema. Cuando llegue el momento se deliberará. No sé ni si voy a ir yo todavía, menos voy a saber si mi acompañante puede”, consideró.

“¿Sabías que no podés compartir habitación si no estás literalmente casado con la otra persona?”, le contó el entrevistador. Camila Homs no pudo disimular la sorpresa: “¿¡En serio!?”.