Camila Homs estalló furiosa contra Yanina Latorre por decir que tuvo un “chongo”: “Tiene un bebé re chiquito”

La modelo y ex de Rodrigo de Paul, Camila Homs, desmintió las versiones difundidas por la periodista y panelista Yanina Latorre acerca de un presunto romance que habría tenido en diciembre de 2021.

Tras la confirmación del noviazgo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, continúan los trascendidos en relación a cuándo y cómo habría empezado el vínculo entre la cantante y el futbolista.

Según contó Yanina Latorre en la última edición de LAM, de Paul habría firmado un acuerdo económico con su ex y madre de sus dos hijos Camila Homs a fines del año pasado.

“Hay un papel que se está por filtrar. Rodrigo está enojado y quiere demostrar que él no miente”, aseguró la periodista de espectáculos, defendiendo la postura del jugador del Atlético Madrid y la selección argentina.

Y aseguró: “Ella estuvo de novia en diciembre. Camila tuvo un chongo en diciembre, así me dijeron. Conoce a la hija. Por eso no tiene por qué enojarse, él esperó diez meses”.

Sin embargo, Estefi Berardi, compañera de programa de Yanina, aportó otra información a la novela de Paul-Homs. En efecto, la angelita mantuvo un diálogo telefónico con la modelo en el que desmintió haber firmado un arreglo económico con el deportista.

“Me dijo: es un delirio total, no existe ningún papel. Ella no firmó ningún papel. Le pregunté todo y me dijo que es mentira que cayó Rodrigo con abogados, que ellos tienen una buena relación, que no hay abogados. La relación de ellos es cordial. Después le pregunté por el supuesto novio que ella habría tenido en diciembre. Me dijo que es todo mentira”, contó Berardi.

Sobre esta supuesta relación sexoafectiva con otro hombre, Camila Homs fue categórica al recordar que parece ese entonces “le daba el pecho a Bauti, que tenía tres o cuatro meses”.

“Imaginate que en lo que menos estaba era en plan de salir con alguien. Es como que recién ahora ella empezó a salir con las amigas. Recién había tenido el bebé. Pensemos en eso: tiene un bebé re chiquito, y por eso me lo desmintió. Todo mentira”, concluyó Estefi.