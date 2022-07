Camila Homs disparó contra Rodrigo de Paul y contó qué busca en un hombre

La modelo disparó contra su ex luego de que trascendiera que se enteró del noviazgo de De Paul y Tini Stoessel mientras cursaba su segundo embarazo.

Camila Homs tuvo su primera tapa de revista, en Caras y, si bien fue cuestionada por algunos periodistas, se animó a hablar de todo. Particularmente, la modelo hizo referencia a Rodrigo de Paul y a su noviazgo con Tini Stoessel.

Consultada sobre qué cualidades busca en una futura pareja ahora que está soltera, Homs aprovechó para tirarle una indirecta a De Paul: “Hoy busco que sea caballero”.

“Quiero que me haga sentir libre, que sea compañero, que me de amor, me haga sentir bien y me haga sentir que soy la mujer más linda del mundo”, aseguró Cami, que es madre de una niña y un niño junto a su ex.

El cronista, entonces, le preguntó si su pareja anterior no juntaba esas características. Sincera, la modelo explicó: “Sí, lo tuve pero últimamente no lo tenía con tanta frecuencia”.

Por otro lado, en las últimas horas trascendió que Cami Homs se enteró que pasaba algo entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel mientras estaba embarazada de su segundo hijo, y que de ahí deriva su bronca.

“Camila Homs descubrió que De Paul y Tini se contactaron antes que nazca su segundo hijo. Por eso el odio, tristeza y dolor. Eso es lo que dice ella en la intimidad con sus amigas”, aseguraron.