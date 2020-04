Camila Buttner, se ve como la próxima chica del clima, tiene citas por video llamadas en medio de la cuarentena y reconoce que cuenta con un gran totó

Sin lugar a dudas, se la extraña mucho en Pasión de Sábado, programa de la movida tropical donde salieron diosas como Evangelina Anderson, Gaby Mandato, Celeste Muriega, entre otras.

En una interesante entrevista que mantuvimos con ésta diosa que enamora con su rostro con el cual sabe jugar muy bien, dejó relatos muy interesantes que te llevan a tocar el cielo. Camila Buttner, sabe cómo bebotear en las redes y sus fanáticos se lo hacen saber.

Tiene 98 de cola y su simpatía es única:

Hola Cami, en principio decirte que nos encanta hablar con vos, es como que vemos una chica muy angelada, transparente y que enamora ya con su mirada y sonrisa. ¿Sentís lo mismo o te lo dicen habitualmente?

-Ay! Mil gracias, la verdad es que me considero una persona bastante abierta y transparente, de la cual se puede hablar de diferentes temas. Aunque última vez me dijeron que soy tierna, pero claramente prefiero que me digan SEXI…(Risas).

Que es de tu vida ya que vemos que muchos piden tu vuelta a Pasión de Sábado pero creo que lo descartaste, ¿no?

-Nunca estuvo descartado totalmente. Me fui de Pasión por falta de tiempo sinceramente. Me costaba mucho mantener los horarios del trabajo y de la facultad, hasta que un día dije, “tengo que parar” y priorice el estudio. En el canal me entendieron, y siempre me tiran buena energía cada vez que cruzo palabras con alguien.

No te gustaría seguir en el medio, pero no sé, un programa de juegos, o por qué no, ser del staff de Tinelli.

-La verdad es que no descarto ninguna posibilidad, ya varias veces me han dicho que me veían haciendo algo con el clima, jaja. Pero por el momento estoy muy tranquila, siempre abierta a cualquier propuesta.

Una pregunta que jamás hacemos, ¿pero… cómo haces para estar tan bella siempre?

-(Risas)…ay gracias! ¡Cuántos halagos!

¿Qué amas de vos? ¿y que no te deja tan conforme?

-Que pregunta…. Lo que amo de mí son las ganas que le pongo a todo, mis valores y la responsabilidad que me pongo encima a la hora de hacer algo. Y exactamente es eso lo que odio jaja. ¿Es raro no?

“A veces con las ganas no solo alcanza, y termino frustrada, porque las cosas no salen como quiero. Y bueno, de responsabilidad ni hablemos, porque manejo una especie de TOC, que es el de la puntualidad. Llego temprano a TODOS LADOS!”

Se te ve amante de la naturaleza y montar caballos en el campo, al menos te hemos visto. ¿Es así?

-Sí, la verdad es que me gusta mucho estar al aire libre. En el verano suelo ir mucho a la isla, o al campo de una amiga, y también amo viajar, a cualquier lado en cualquier época del año. Viajar es lo más lindo que hay. Jaja.

Sos de darte muchos gustos, y eso te hace más interesante. No hay cosa más linda que ver a una mujer con una copa y tomando un buen vino y en lugares rústicos. ¿Por qué te atrae tanto todo eso?

¡Soy amante del vino!! ¿Se nota mucho? Jaja. De hecho, en esta cuarentena, ya que no podemos salir, tuvimos citas por video llamadas, siempre brindando con un vinito. Hay que adaptarse a la situación, ¿o no? Jaja.

¿Qué te produce saber que después de Eva Anderson, Gaby Mandato, Celeste Muriega, estas entre las bailarinas que son ícono de Pasión?

-La verdad es que es una experiencia increíble bailar en Pasión. Y si salieron de ahí esas diosas, para mí es un orgullo que me consideren icono!

Se me hace que dormís con osito aún. ¿Puede ser?

-¡Jaja, nooo! en Pasión me regalaron muchísimos peluches en el canal, pero los tengo todos guardaditos en una habitación.

¿Dormís muy abrigada, o… tanguita y nada arriba?

-Me gusta dormir cómoda… musculosa y tanga es la combinación ideal.

No puedo dejar de preguntarte esto porque te veo una chica exótica. ¿Tendrías una noche de pasión con un hombre de color en una playa paradisíaca? …. ¿solo por la naturaleza o por el famoso mito?

-Jaja, no la verdad que no me llama ni un poco eso. Igual es una pregunta que siempre hacen… no se quien la invento jaja.

¿Con qué famosa de argentina tendrías un permitido?

-Mmmm… ¿Argentina? Tendría que pensar. Se me vienen a la mente muchas actrices, pero son del exterior. Jaja.

¿Contanos que es hoy de la vida de Camila Buttner?

-Exactamente hoy, estando en cuarentena, no puedo explayarme mucho. Intento pasarlo lo mejor posible. A todo el mundo se le dio por hacer pan, budines y yoga. Pero yo prefiero vino, música, y debes en cuando hacer algún tipo de actividad física jaja.

¿Seguís Ciudad Noticias? ¿Qué te parece?, ya que hoy, cumplimos once años y tenerte, es un lujo ya que te admiramos y aunque seas perfil bajo, mereces un lugar en el medio. No hay dudas que podrías ser una de las chicas del momento.

¿Hoy cumplen once año?!! Un montón!, los sigo de hace tiempo y siempre tiran LA data. ¡Me divierten mucho!

Muchos nos preguntamos. Cuanto tiene de cola puntualmente ésta hermosura….¿ del signo?

-¿Por la cantidad de fotos no? Jaja… 98!! Tengo un gran toto!

¿Cómo definís tu carácter?

-Soy de acuario, bastante tranquila. No suelo enojarme mucho. Intento siempre entender lo que le está pasando a la otra persona. Cuando alguien me lastima, prefiero tomar distancia en vez de empezar una guerra sin fin.

¿Cómo llevas la cuarentena donde a muchos, nos está afectando en no tener una pareja estable y no poder vernos con alguien?

-La verdad es que me está afectando muchísimo por ese lado, pero también entiendo que es algo que va a pasar, y que en tragedias como esta, el que aguanta es porque quiere. Por eso después de esto tienen que salir vínculos más firmes. Yo lo único que sé es que termina la cuarentena y no nos separamos más. Jaja.