Cami Mayan y su demanda contra Alexis Mac Allister: «Se hizo porque corresponde»

A más de un año de ponerle fin a la relación, la incluencer Camila Mayan y el futbolista Alexis Mac Allister siguen captando todas las miradas tras la polémica separación.

Luego de las sospechas de infidelidad por parte del jugador, y las idas y vueltas que la influencer tuvo con la madre de su expareja, ahora Camilia sorprendió a todos con una demandar contra Mac Allister.

Se trata de una denuncia a través de la que Mayan exige al 20 de la Scaloneta una compensación económica por los cinco años que duró el vínculo, en los cuales ella se fue del país para vivir en Inglaterra y acompañarlo a él en su carrera.

«Por algo se hizo, porque corresponde y por algo la justicia tiene que encargarse de eso. No hay nada que yo pueda aclarar y por eso, en este tiempo, no dije nada. No es algo de ahora, está hace mucho», explicó la influencer en diálogo con LAM.

En tanto, su abogado Ignacio Trimarco, se hizo presente en Intrusos para dar detalles sobre cómo sigue la demanda y en qué consiste el reclamo que Camila le hace a Alexis.

«Lo que pide Camila es confidencial como toda causa de familia, pero es una compensación económica», comentó, al tiempo que remarcó que es algo «que corresponde».

«Las demandas tienen un monto, pero en este caso lo va a determinar un juez de acuerdo a las pruebas que se presenten”, ratificó el abogado.