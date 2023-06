Cami Homs mostró diversas facetas en una entrevista en la que habló de todo sin filtro

En uno de los pasajes del cuestionario que le realizaba Fer Dente, le preguntaron si prefiere «Chape tour o Triple T», por lo cual tenía que elegir entre Lali Espósito o Tini Stoessel, la novia de su ex.

Al ser consultada sobre su rol como mujer de un jugador de fútbol, Cami calificó a las mujeres de los jugadores o “botineras” de una manera muy especial.

“Miro para atrás y el rol de la mujer en ese tipo de parejas es clave y muy fundamental. Yo me fui muy chica y tenía que levantar mi hogar sola, porque el jugador trabaja, pero estás mucho tiempo sola. Igual no me arrepiento de nada, porque anhelaba vivir afuera y tener esa experiencia”, destacó.

Asimismo, confesó que pudo cumplir uno de sus más grandes sueños: “Pase años maravillosos y viví experiencias únicas. Mi gran sueño era ser madre joven y lo pude cumplir”.

Finalmente, expuso que las mujeres de los jugadores siempre son un gran sostén: “Tenés que apoyar muchísimo. Ellos pueden tener días malos o buenos, pero tenés que siempre estar ahí para ellos, si bien uno también los puede tener”.