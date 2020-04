“Cambiemos”, solo un slogan de Notararigo: Nebot, tildó de “antidemocrático” al oficialismo y sostuvo que fue algo grave que no le dejaran presentar un proyecto.

En cuatro meses que lleva el gobierno de Gustavo Notararigo, no es la primera vez que se hable de estos tipos de acontecimiento. Por ejemplo, el de no aceptar los proyectos que había ingresado en tiempo y forma, el espacio del concejal Matias Nebot, desde Todos por Saavedra y que el mismo, fue rechazado por Cambiemos, y no hay dudas que fue un acto totalmente repudiable y antidemocrático, más aún, su recordamos que Notararigo, usó un que sería un gobiernos de puertas abiertas, cosa que no es tal, como también, totalmente transparente, y hasta ahora, se han negado rotundamente, en dar a conocer noticias que ellos mismos cuestionaba, que ellos mismos filtraban y que hoy, no lo hacen publicas porque utilizan los mismo métodos que el ex gobierno de Hugo Corvatta, que en tan solo cuatro meses, y eso que fuimos críticos de ex mandamás, pasó a ser un nene de pecho con tan brusco avasallamiento de Noatararigo y su equipo.

Es tá claro que Gustavo Notararigo, solo usó la transparencia y otros calificativos, como un caballito de campaña, porque hoy, estamos muy lejos de que cumpla con sus promesas de campaña. Tan lejos, como las 600 casas que había prometido Corvatta antes de asumir en 2011.

