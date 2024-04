Calu Rivero explicó por qué debió cambiarse el nombre

Calu Rivero, conocida actualmente como Dignity volvió a estar en boca de todos cuando fue entrevistada en el programa “Socios del espectáculo” y explicó los motivos del cambio de nombre.

La transformación de Calu en Dignity fue significativo para ella: «Fue un cambio que lo re necesité y lo amé. Fue un acto psicomágico», explicó antes de agregar: «Me pesaba mucho lo que había pasado Calu con Darthés. El nombre me llevó a eso, Dignity no tenía historia y me hizo bien. Después pude sanar, aprendí y avancé”.

En cuanto a la causa judicial con Darthés, Calu reveló que sigue adelante con el juicio por daños y perjuicios que él le inició tras su denuncia por abuso sexual. A pesar de la dificultad emocional que conlleva este proceso, confía en su abogada Raquel Hermida para llevarlo adelante.

Calu también reflexionó sobre el impacto que tuvo la transformación de su identidad en su bienestar emocional. «Está todo bien con Carla, con Calu y con Dignity», aseguró, destacando su reconciliación consigo misma.