Cacho Deicas, de Los Palmeras, despidió a Marcos Camino con un emotivo mensaje

La muerte de Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras, conmocionó este martes a la música santafesina. En medio de las repercusiones por su fallecimiento, Rubén “Cacho” Deicas despidió en sus redes sociales a quien fue su compañero de banda durante casi 50 años.
“Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió el cantante en Instagram.
En el mismo mensaje, expresó: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y, con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos”.
Camino tenía 76 años y fue encontrado sin vida en un estudio de grabación de la ciudad de Santa Fe. La Justicia quedó a cargo de la investigación y ordenó una autopsia para establecer las causas de la muerte.
El músico había anunciado en febrero de 2026 su retiro de los escenarios, después de más de cinco décadas de trayectoria. En aquel momento, vinculó la decisión con su edad y sus problemas de salud. Su hijo, Marcos Camino Jr., asumió un papel central en la continuidad del proyecto musical.
Una historia de casi cinco décadas en Los Palmeras
Camino se incorporó al entonces Sexteto Palmeras en 1972, mientras que Deicas llegó como cantante en 1978. Juntos construyeron una de las formaciones más reconocidas de la cumbia santafesina y llevaron su música a escenarios de todo el país.
Sin embargo, la sociedad artística atravesó una fuerte crisis después del problema de salud que obligó a Deicas a alejarse temporalmente de los shows en 2025. Mientras el grupo continuó con las presentaciones durante su recuperación, las diferencias entre sus integrantes se hicieron públicas cuando comenzó a discutirse el regreso del cantante.
Deicas aseguró que contaba con el aval médico para volver a los escenarios y atribuyó su ausencia a desacuerdos personales y contractuales. Desde el entorno de la banda, en cambio, señalaron que todavía no había una fecha definida para su reincorporación por cuestiones de salud.
El conflicto derivó en la desvinculación del cantante y en la disolución de Los Palmeras Producciones SRL, la sociedad que ambos músicos integraban. En septiembre de 2025, sus socios resolvieron liquidar la empresa por el cese de actividades. A partir de entonces, el grupo continuó con otra formación y Deicas retomó su carrera como solista.
Camino había reconocido el impacto personal que le produjo la ruptura. “Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien y se destruyó un esfuerzo de 52 años”, expresó.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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