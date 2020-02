“Cabezas perversas y sucias”: el nuevo descargo de Virginia Gallardo tras irse de “Polémica en el bar”

Virginia Gallardo hizo otro fuerte descargo tras su salida confusa de “Polémica en el bar”. En esta oportunidad, a través de su cuenta de Twitter, escribió un mensaje con varios destinatarios.

“QUE HORROR!!! que quieran generar este tipo de rivalidad absurda entre MUJERES! sentimientos de celos y envidia por sensibilidad???? Que cabezas perversas y sucias !! perdón pero son los únicos síntomas que me puede generar el embarazo!!!”, expresó Virginia Gallardo, ante su salida del programa.

Sumado a este tajante mensaje, el viernes pasado también publicó en las redes sociales: “Sorpresa ???? de verdad ????? … para mi todo lo contrario… no esperaba otra cosa … solo confirma el acierto de mi decisión … tema terminado para mí”.

En su momento, la modelo había revelado: “Gente linda, me sumo a las despedidas. Lamento que se haya dado de esta manera. Pese a eso, me voy feliz, fueron años de mucho aprendizaje, que sin dudas me van a servir para toda la vida, con compañeros a quienes espero esta carrera nos vuelva a cruzar en otro proyecto, les deseo lo mejor SIEMPRE!… en Polémica y en la vida. Feliz año para todos”.

Lo cierto es que luego de cuatro años trabajando como secretaria del programa, Virginia Gallardo dio un portazo y se fue de “Polémica en el bar”. Lo que generó dudas sobre los motivos de su salida es lo que afirmó en diálogo con Ángel de Brito en “El Espectador”: “Pasaron cosas raras”. Y luego, el conductor detalló: “Muchos se enojaron cuando la escucharon hablar y no entendían lo que pasó”.

Consultado por si se enojó porque van a contratar otras mujeres, Gustavo Sofovich, productor a cargo de “Polémica en el bar”, expuso sobre Virginia Gallardo: “Puede ser. Pero aclaro que, en nuestro laburo de ‘Polémica en el bar’, donde hay familias, no pasan cosas raras, ¿eh? Acá es un tema puntualmente económico. No hubo ningún tipo de maltrato, sino que no se llegó a un acuerdo económico”.

Fuente: El Trece.