Buscaron la opinión de Luciano Castro sobre la separación de Sabrina Rojas y esto fue lo que dijo

La separación entre Sabrina Rojas y El “Tucu” López tomó a todos por sorpresa, principalmente porque hace solo algunas semanas se hablaba sobre las ganas de ambos de tener un hijo en común.

Entonces, cómo esta ruptura quedó confirmada, comenzaron a surgir las opiniones de diferentes allegados a la pareja, siendo Luciano Castro uno de los primeros en pronunciarse de manera contundente en torno a la separación de su ex pareja, Sabrina Rojas, y El “Tucu” López.

Es que mientras la prensa intenta determinar los verdaderos motivos que impulsaron el fin de la pareja, el cronista de “Socios del espectáculo” se presentó en la salida del Multiteatro Comafi para consultarle al actor, su opinión al respecto de este tema.

Sin embargo, por los años en pareja que vivió al lado de la actriz y los dos hijos que tienen en común, Castro dejó en claro cuál es la postura apenas le preguntaron sobre la separación de Sabrina y el locutor.

“Yo no opino de eso porque no me corresponde.”