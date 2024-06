Burlando vs Jesica Cirio: “a ella le revisan el celular”

“Hoy existe un alejamiento de Jésica (Cirio), yo fui amigo de los dos, pero hoy el vínculo sigo con Martín (Insaurralde)”, dijo Fernando Burlando y remató “con Jesica hoy no hablo”.

Invitado a “Desayuno Americano”, el abogado explico que “fui primero amigo de Cirio antes que de Insaurralde” y detalló: “a Jesica la acompañe en infinidad de situaciones” y luego, sin entrar en detalles dijo: “entiendo que Jesica no me haya invitado al casamiento”.

Jesica Cirio desmintió a Burlando

Luego, Burlando dijo que ya no hablaba con Jesica porque a ella “le revisan el celular” ante lo que la propia Jesica Cirio comenzó a enviar mensaje a Natalie Weber en los que aseguró: “lo que dice Fernando no es real, a mí Elías (Piccirillo, su flamante marido) no me revisa el celular”.

Ante la intervención de la modelo y la posibilidad de hacer un cruce en vivo, Burlando dijo que “no quiero hablar con Jésica en público”y agregó “Jesica no tiene motivos para estar dolida”.

Luego, Cirio envió un nuevo mensaje en el que dijo “en una separación cada uno decide de qué lado estar”, ante lo que Burlando remató: “No me borro con ningún amigo o amiga”.

Burlando fue el abogado de Jesica cuando el año pasado surgió el tema del famoso “yategate” donde luego quedó imputada por enriquecimiento ilícito, pero todo cambió ahora y están enemistados a partir de la relación de Cirio con su actual marido.