Bullrich se bajó y Vidal encabezaría la lista de candidatos a diputados en CABA

La presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, confirmó esta tarde que no será candidata en las elecciones legislativas de este año, allanando así el camino para conformar una lista de unidad en la Ciudad de Buenos Aires, que sería encabezada por la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. A través de una carta pública, la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri asegura que "la elección parlamentaria nos pone frente al desafío de no permitir que nuestra Constitución sea letra muerta. Para lograr este propósito voy a declinar la posibilidad de ser candidata en los próximos comicios". "Estoy segura de que para esa elección no soy imprescindible ya que contamos con excelentes candidatos en todo el país. Igualmente segura de que la mía debe ser otra tarea: la de colaborar desde la conducción de mi partido en la construcción del futuro y no disputando un cargo en la Legislatura", sostuvo en su comunicación. En su misiva, Bullrich explicó: "Esta causa es mía pero no es para mí. Dejar la apetencia de un cargo para seguir escuchando a cada ciudadano, esté donde esté, va a ser mi forma de demostrar que estoy convencida de que la construcción de una transformación fundamental se realiza también con renunciamientos. Éste es el mío". Además, se refirió a su objetivo hacia 2023, al señalar: "Quiero presentar y perfeccionar junto a ustedes un programa de gobierno que sea una bisagra en la historia argentina. Que termine con la destrucción de la economía privada y logre potenciar las iniciativas, multiplicar empresas y proyectos que llenen de oportunidades al país y a cada uno de sus habitantes. Un programa que se desprenda de un sistema asistencial que estanca a millones en la miseria y lo reemplace por un sistema que promueva el trabajo". Según trascendió, la decisión se habría adoptado luego de la reunión que Bullrich mantuvo con el jefe de Gobierno porteño, en la que habrían acordado la inclusión de dos candidatos de la exministra en la lista de Juntos por el Cambio para diputados y tres en la de legisladores locales, manteniendo la potestad para cerrar las listas en el resto del país. Con esta decisión, se abren ahora diversas alternativas y un compás de espera para confirmaciones. Una de ellas es el anuncio oficial por parte de Vidal de que encabezará la lista de candidatos a diputados por la capital. Una fuente cercana a Vidal aseguró a La Tecla.info que "en un 99% será la candidata, pero falta un poco para que lo sea", adelantando que la confirmación no se hará este fin de semana. Por lo pronto, la exgobernadora agradeció la decisión de su contrincante. "Felicitaciones a @PatoBullrich por tu decisión a favor de la unidad en esta elección tan importante y de recorrer la Argentina defendiendo los valores de Juntos por el Cambio", escribió en sus redes sociales. Lo mismo hicieron otros dirigentes e intendente del partido amarillo, resaltando la actitud de Bullrich: Otra resolución pendiente es si el intendente de Vicente López y titular del partido amarillo en la Provincia, Jorge Macri, adoptará una actitud similar o si mantiene sus aspiraciones para encabezar la lista bonaerense.