“Buena onda que se terminó”: nuevos detalles de la pelea entre Jimena Barón y Sabrina Rojas

Crecen los rumores de enemistad entre Jimena Barón y Sabrina Rojas, pero esta vez las especulaciones aseguran que las celebridades no estarían en esa situación por la supuesta relación de la intérprete de “La Cobra” con Luciano castro, sino por un posible romance entre Rojas y el Tucu López, ex de Barón. La periodista Juariu hizo una exhaustiva investigación y la compartió en sus redes.

“A Sabrina Rojas, recientemente separada de Luciano Castro, se la estuvo vinculando con el Tucu López, recientemente separado de Jimena Barón. Como diría mi abuela: ‘Si el río suena, piedras trae’. Jimena se seguía en las redes con Sabrina; likes que van, likes que vienen. Buena onda que se terminó”, comenzó Juariu respecto al conflicto entre la jurado de “Showmatch: La Academia” y Rojas.

Luego, la influencer continuó con su exposición sobre esta cuestión: “No sé exactamente si fue porque Jimena va a grabar una película con Luciano Castro, donde dijo que iban a tener escenas fuertes, y por esto Sabrina fue en busca del Tucu en modo venganza. Elijo creer. La verdad es que Jimena y Sabrina se dejaron de seguir en Instagram. Dolor país. En este país se aburre el que quiere, con esta farándula que tenemos”.

Increíble confesión de Sabrina Rojas

En diálogo con Jey Mammón, Rojas reveló algunos detalles impensados sobre su relación con Luciano Castro. El humorista preguntó: “¿El poliamor es la previa al divorcio?” y ella respondió: “Depende. Si te cabe, no. Si no te cabe, sí. Para mí el poliamor no va. Para mí lo prohibido tiene mucho más sabor que decir ‘ya vengo, me voy con otro’”. “He sido infiel. No sé si mucho, pero todos hemos sido infieles. Me han sido y he sido. Es la vida misma. Me han cachado y ha pasado. La vida misma”, confesó luego.