Brutal crimen de una militante feminista en Santa Fe: hallaron su cuerpo en un camino rural

“Uno trata de reconstruir las últimas horas. Yo no sabía en un principio que era la ex pareja del concejal Schiozzi. Él fue convocado para colaborar con todo. Me llama el concejal Gustavo Paschetta preocupado porque él (Schiozzi) no se podía comunicar con su ex pareja. Hasta ese momento no sabíamos que se trataba de esta chica. Lo primero que hice fue ver si había alguna denuncia por averiguación de paradero (…) Después, a partir de la información que me dio el concejal conecté la identidad de ella con Schiozzi y fue convocado para colaborar. Como premisa nosotros investigamos esto como un femicidio y tenemos la obligación de que más allá de que esté o no esté involucrada la ex pareja, se le secuestró el celular y se le toma declaración. Y él entregó el teléfono para que sea peritado. Se chequeará”, relató el fiscal. Algunas horas después sería la ex pareja quien haría el reconocimiento del cadáver.

FUENTE INFOBAE.