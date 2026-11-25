Se perfilan cambios en el gabinete de la intendenta Estefanía Bordoni.

En las últimas horas trascendió que el licenciado Bruno Zacconi volvería a la actividad política en Tornquist y ocuparía la Secretaría de Gobierno del municipio, encabezado por la intendenta Estefanía Bordoni.

Zacconi reemplazaría a Claudio Pellizza, quien dejaría esa cartera para asumir como secretario de Ambiente y Desarrollo Productivo, área que quedó vacante tras la salida de Florencia Testa.

La información se conoció de manera extraoficial.

FUENTE: NOTICIAS DE TORNQUIST