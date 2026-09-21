El Centro Universitario de Tornquist brindará un curso de inglés destinado a agentes
vinculados al sector turístico.
La propuesta comenzará en octubre, estará a cargo de la profesora Carla Berlín y se
desarrollará bajo modalidad 100% online.
La capacitación tiene como objetivo brindar herramientas para que los participantes
puedan comunicarse con mayor confianza en contextos laborales y turísticos, así
como también fortalecer y potenciar su perfil profesional.
Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario:
https://forms.gle/ShwhuXnthTHSp5eE8
Brindarán un curso de ingles para agentes vinculados a turismo
El Centro Universitario de Tornquist brindará un curso de inglés destinado a agentes
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