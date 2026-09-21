Brindarán un curso de ingles para agentes vinculados a turismo

El Centro Universitario de Tornquist brindará un curso de inglés destinado a agentes

vinculados al sector turístico.

La propuesta comenzará en octubre, estará a cargo de la profesora Carla Berlín y se

desarrollará bajo modalidad 100% online.

La capacitación tiene como objetivo brindar herramientas para que los participantes

puedan comunicarse con mayor confianza en contextos laborales y turísticos, así

como también fortalecer y potenciar su perfil profesional.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/ShwhuXnthTHSp5eE8