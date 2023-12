Brian Lanzelotta indignado por la sanción a Furia de GH: «A mi me echaron por mucho menos»

En la tarde de ayer Williams López, apodado como el Paisa, y Juliana Scaglione, apodada Furia, vivieron momentos de tensión en Gran Hermano. Resulta que la participante le dio una cachetada después de la prueba del líder. Y si bien la agresión fue sin fuerza y no fue un golpe brusco, muchos sostenían que era agresión y que debía ser expulsada de la casa. Un hecho similar ocurrió en la edición de 2015, cuando Brian Lanzelotta tuvo una agresión similar hacia Marian Farjat y por tal motivo tuvo que abandonar el juego. Ya que el reglamento establece que agresión física es pensada con expulsión. Lanzelotta hizo un contundente descargo en redes, al enterarse de que la sanción de Gran Hermano hacia Furia fue simplemente dejarla en placa de nominados. «Lo comparé con lo que pasó conmigo en mi edición y a mí me echaron por mucho menos… Por mucho menos me echaron como un violento, como un golpeador» comenzó. «Me hicieron pasearme por todos los programas a pedir perdón por algo mucho menor que esto. Lo que no quiere decir que no haya estado mal, pero en este caso se avala, en este caso está bien. La igualdad de la que todo el mundo habla, ¿dónde está? Porque si hubiese sido al revés, como fue en mi caso, ¿qué pasaba? El pibito estaba afuera de la casa… Pero no, como fue la piba y las pibas les garpan al programa porque es la única que le sostiene el reality, entonces la dibujaron» agregó notablemente molesto. «Ahora, el panel que estaba ahí sentado defendiendo lo que pasó, haya sido mucho, haya sido poco… Me decían a mí ‘el contacto físico existió’, acá también hubo contacto físico de una mujer hacia un hombre, pero no pasa nada. Santiago del Moro avalando lo que pasó, cuando él en su programa de radio había hablado de mi tema y dijo que a mí no me invitaría a su programa» remarcó. «Me gustaría saber también que opina Jorge Rial, que entró a la casa a decirme a mi que le había pegado un cachetazo a mi compañera y que por eso me expulsaban de la casa, me gustaría saber que piensa en este caso, para ver si se puede comparar con lo que pasó conmigo y por qué a Furia no la echan y la dejan adentro de la casa y a mi en su momento me echaron» deslizó y concluyó «estoy indigando».