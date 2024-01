Brian, el novio de Sabrina de GH, habló luego de la infidelidad de su novia con Alan

Uno de los momentos más picantes de Gran Hermano fue cuando se viralizó el video de Sabrina Cortez y Alan Simone en la cama, muy acaramelados. Ellos dieron su consentimiento, pero no se sabe que pasó detrás de las sábanas, sin embargo se habló de cómo recibiría la noticia el novio de la participante. En las últimas horas, Brian Fernández se expresó en sus redes sociales sobre lo ocurrido con su novia en el reality más famoso del país. Después de estar en boca de todos, llegó el momento de hablar sobre todo lo ocurrido. Su nombre fue tendencia en redes sociales por ese motivo y aparte, los internautas le expresaron que “abra los ojos” pero en redes no estaba reaccionando ante la catarata de mensajes que le estaban llegando. Hasta su hermana Macarena se expresó al respecto.

En el post adjunto una foto con Sabrina en una pileta y escribió: Estuve resguardado unos días para no generar más repercusiones de las que ya habían. Pero dado que esto viene incrementándose y el nivel de agresión para con Sabri escaló demasiado, me veo en la obligación de salir a aclarar este tema. Si bien no tenemos una relación abierta en nuestra vida normal, dentro del juego y mientras dure el mismo, ella tiene todo mi apoyo y mi consentimiento para hacer y manejarse de la manera que ella sienta y considere. Todo lo que está pasando no afecta a nuestra relación en lo más mínimo. No me preocupan los comentarios ni las opiniones ajenas. Estoy tranquilo y seguro de la relación que construimos en estos 8 años. Y esto está por encima de cualquier situación o contenido que se genere en un programa de televisión. Por último quiero aclarar que no apoyo lo que dijo mi amigo, pero entiendo quizás que fue una opinión suya personal pero desconociendo totalmente cuáles son los acuerdos que tenemos con Sabri y que ahora se los hice saber . Mi deseo es que ella puede continuar en el programa, cumpliendo su sueño, y acá voy a estar yo apoyándola y esperándola. No pude leer todos pero gracias a los que mandan mensaje de apoyo ❤️ Por último, la publicación tuvo muhos likes y estuvo en boca de todos en las últimas horas.