Brenda Asnicar se hartó tras ser acusada de protagonizar un escándalo en un bar de Miami

Brenda Asnicar salió a enfrentar los rumores tras la polémica que se generó en varios medios argentinos sobre un episodio que tuvo en un bar de los Estados Unidos. La cantante explicó en sus redes el mal momento que vivió junto a una amiga y apuntó contra quienes la quisieron perjudicar. La actriz y cantante se hartó y realizó su descargo, después de que días atrás en Intrusos se publicó que «le pidieron el documento. El mozo le explicó que no le podía vender alcohol. ‘¿No me reconocen?’, les dijo ella», según contó la periodista Laura Ubfal, quien además narró que Asnicar realizó un escándalo e intentó «pedir un descuento». Tras las repercusiones, la ex Patito Feo escribió en su cuenta de Instagram: «Todo tiene un límite y este viernes me encontré con una situación sumamente incómoda y agraviante al ver y escuchar en algunos programas una historia insólita, falsa e injuriosa sobre lo que me pasó el jueves 24 de marzo en un restaurante de Miami». Luego en su descargo, Asnicar narró lo que le sucedió ese día: «Fui con una amiga a tomar algo a un bar de la Avenida Collins, nos pidieron el documento para vendernos una copa de vino, así son las normas en USA y está muy bien, pero no les sirvió el documento argentino que portaba para mostrar en estos casos y me pidieron pasaporte que no llevaba conmigo por motivos de seguridad». Luego la cantante explicó que pese a mostrarle foto del mismo y licencia de conducir, que demostraba su mayoría de edad no le quisieron vender alcohol. «Con mi amiga nos sentimos maltratadas y discriminadas, ya que no parecían darle el mismo trato al resto de los consumidores». Brenda también contó que pidieron hablar con el encargado y su nombre para realizar una queja pero se lo negaron. La cantante y su amiga decidieron cambiarse de bar. Ante las versiones de enojo porque desde el lugar no aceptaron realizar un «canje», Brenda narró su postura: «No tengo más ganas de aguantar, ni tolerar, ni dejar que me maltraten ni usen», además dejó en claro que junto a su abogado van a iniciar acciones legales contra quienes dañen su imagen.

Luego del descargo, compartió un posteo con fotos de las personas que la acompañan: «Ustedes los que me conocen bien, saben cómo soy y cómo me comporto con el mundo exterior. Y saben que detesto las injusticias, por eso puedo vivir mi vida con tranquilidad aunque a veces quieran lastimarme, sé quien soy. Los amo y los valoro mucho por estar siempre conmigo».