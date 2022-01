Brenda Asnicar presentó a su novio norteamericano en televisión

Brenda Asnicar estuvo de invitada en «No es tan tarde» y habló de su vida con Germán Paoloski quien pidió conocer a su nuevo novio y ella por primera vez, lo presentó en un programa de televisión. «Me gusta ir más allá de los límites, en todo», confesó al respecto de su actual relación. «A mí no me gusta nada definitivo y para siempre» explicó la cantante al hablar de sus tatuajes de stickers y el conductor lanzó: «¿Para los hombres sos igual?» y comenzaron un ida y vuelta sobre el recorrido de la artista, quien confesó que se dedica ella misma a dirigir su marca y su carrera. Actualmente, Asnicar está en pareja con el neoyorkino Adam Justin, con quien comenzó a salir en septiembre del año pasado y mantienen una relación alejada de los medios y marcada por los viajes. Sin embargo, anoche se animó a presentarlo en el piso de Telefé y contó cómo lo conoció. Además, la artista se refirió a la maternidad y explicó que le gustaría ser madre pero «que es muy importante encontrar a alguien con el que puedas compartir y tenga los mismos valores que vos para poder educarlo. Me encantaría tener hijos». Luego expresó: «Me volvería a casar» y en ese momento ingresó su novio polista, quien hace más de 10 años visita nuestro país y ambos comparten la pasión por los caballos. Asnicar también habló sobre sus inicios y contó que se conocieron a través de un amigo que la invitó a Nueva York: «Y lo conocí allá y fuimos a ver jazz. Yo cuando lo vi dije ´ay no, lo es este pibe´» y desde ahí comparten mucho en común.