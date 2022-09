📸 Brenda Asnicar pasó por la peluquería y jugó fuerte con un cambio de look: "El rubio que siempre quise"

Brenda Asnicar se mostró renovada en las redes sociales gracias a un cambio de look radical que hizo. La actriz decidió cambiar su color de pelo por uno más claro, que le da un aspecto más cálido a su tono de piel.

Hace muchos años que la actriz de Patito Feo luce el pelo morocho o negro, en algunas ocasiones pero esta vez se animo a un cambio radical. “Holiiiii …. Que tal!?? 🙊💘🧜🏽‍♀️”, escribió Brenda en el posteo de Instagram para luego agregar que cumplió un sueño: “el rubio que siempre quise”, expresó la ex pareja de Carlos Tevéz.

La joven eligió unos reflejos de color rubio cálido que le ilumina la cara, le suaviza los rasjos y sobretodo la prepara para la temporada de calor que comienza con la llegada de la primavera.

Hace unos días Asnicar fue invitada a un programa de Youtube y habló acerca de las adicciones que sufrió cuando era más joven. “Soy muy sentimental y soy muy apegada a mis afectos. En los momentos de más oscuridad fue en los momentos en los que estuve más lejos de mi familia”, fue una de las declaraciones que hizo la cantante.

“A veces estás con nuevos amiguitos, o con gente que… Sí, por supuesto”, afirmó para luego agregar: “Desórdenes de horarios, o cosas que tendría que pasar más tiempo para darle un análisis a eso. Recién este año estoy saliendo al 2022″, sentenció la villana de Patito Feo.

“Me pasó en muchos momentos de mi carrera. Me ha pasado de estar con amiguitas nuevas que me decían tipo ‘vamos este fin de semana y nos fumamos un porro’ y yo le decía que no fumaba porro. Yo en ese momento tenía 16 años”, recordó acerca de su pasado Brenda y su relación con personas con adicciones.