Boxeo en vivo,la pelea de Mike Tyson vs Jake Paul

El multicampeón de los peso pesados vuelve al cuadrilátero a sus 58 años y se enfrentará ante el reconocido youtuber

Este viernes 15 de noviembre, el legendario Mike Tyson volverá al ring en un combate frente al youtuber y boxeador Jake Paul.

La pelea tendrá lugar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y será el plato fuerte de una velada organizada por MVP Promotions, que también contará con la esperada revancha entre Katie Taylor y Amanda Serrano por todos los títulos superligeros. En Argentina, el evento se podrá seguir en vivo por Netflix a partir de las 22 horas.

Tyson, el ex multicampeón de los pesos pesados, regresa al cuadrilátero en lo que muchos consideran un enfrentamiento inusual, enfrentándose a Paul, quien, a sus 27 años, ha incursionado en el boxeo tras ganar popularidad como influencer. Originalmente, la pelea debía celebrarse en julio, pero fue pospuesta por un problema de salud del exdeportista, quien sufrió una úlcera durante un viaje que le hizo imposible la chance de subirse al ring.

Aunque se especuló que la pelea podría ser una exhibición, el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR) confirmó que será un combate profesional y que el evento recibirá un sello oficial, lo que incrementa aún más las expectativas. Tyson, a sus 58 años, intentará demostrar que aún tiene poder en sus puños frente a un rival mucho más joven, en un duelo que, además del deporte, promete un choque de generaciones y estilos.

¿Cuándo y dónde ver la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul?

La pelea entre Mike Tyson y Jake Paul se realizará este viernes 15 de noviembre de 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Para Argentina, la transmisión comenzará a las 22 horas a través de Netflix, pero se espera que la contienda sea recién pasada la medianoche.

La cartelera completa de Mike Tyson vs. Jake Paul

.Mike Tyson vs. Jake Paul, peso pesado

.Katie Taylor (c) vs. Amanda Serrano 2, por el campeonato indiscutido femenino de peso superligero

.Mario Barrios (c) vs. Abel Ramos, por el título wélter CMB

.Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes.

.