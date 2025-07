Botinera entrerriana hizo frente a las críticas hacia su esposo

Johana Herbel, esposa del delantero Sebastián Palacios, confirmó en redes sociales que el atacante permanecerá por un año más en Talleres de Córdoba.

La información surgió a través de una historia en Instagram, donde la entrerriana respondió preguntas de seguidores acerca del destino de su familia y del futuro del futbolista. “¿Se quedan en Córdoba?”, le consultó una usuaria de la plataforma. La respuesta de la oriunda de Diamante no tardó en llegar: “Sí, después de muchísimas semanas de negociaciones no se llegó a ningún acuerdo y tenemos que estar acá un año más hasta que Seba termine su contrato”.

La declaración no solo confirmó que el delantero ex Boca continuará en el club, pese al deseo de la dirigencia de rescindir su contrato, sino que también desató una intensa polémica en redes sociales, particularmente en X (ex Twitter), donde Herbel protagonizó un fuerte cruce con varios hinchas del Albiazul.

Cruces en redes: ironías y una defensa tajante

Las respuestas no se hicieron esperar. Un usuario identificado con los colores de Talleres fue directo al hueso al calificar a la pareja de Palacios con dureza: “Una lacra estos tipos”.

La reacción de Johana Herbel fue inmediata y no evitó el tono confrontativo: “¿Por qué lacras? Si a vos te van a buscar hace un año por tercera vez cuando regalaste 15% de pases, jamás generaste problemas, movés toda tu vida de país y firmás dos años con posibilidad de uno más. Cuando te dicen de rescindir pasás meses buscando soluciones lógicas”.

El intercambio se volvió cada vez más tenso, con otro hincha que eligió el sarcasmo para expresar su descontento: “Un año entero de vacaciones van a estar, ¿no le dan ganas de jugar?”.

La esposa del delantero no dudó en aclarar esa percepción, respondiendo de forma categórica: “Vacaciones no, porque va cada mañana a entrenar. Después, si los técnicos no pueden usarlo por directivas de arriba será otro tema. A disposición está”.

Las frases de Herbel reflejan la incomodidad de una situación que, según sus palabras, los tomó por sorpresa y dejó a la familia atrapada en medio de decisiones dirigenciales que, por ahora, no tienen vuelta atrás.

Una confesión con sabor a arrepentimiento

Lejos de quedarse en lo futbolístico, Johana Herbel terminó dejando una frase que resume el malestar que atraviesan tanto ella como Sebastián Palacios con respecto a la situación en Córdoba.

“Sinceramente maldigo el día que fueron a buscarlo. Estaríamos felices viviendo nuestra vida como estábamos y no pasando por todo esto”, escribió, dejando en evidencia el descontento con cómo se manejó su llegada al club.