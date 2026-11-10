Bordoni expuso la situación de “caos” que provoca el cierre de la papelera en Tornquist

El exintendente de Tornquist, Sergio Bordoni, se refirió esta mañana en Radio Altos al fuerte impacto que generó la decisión del Grupo HZ de cerrar la Papelera del Sur, dejando a 160 trabajadores sin empleo.

Informó que el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, le adelantó esta mañana que se dictará la conciliación obligatoria, mientras se analizan alternativas para evitar el cierre de la fábrica presente desde hace 66 años en el vecino distrito.

Además, siguen insistiendo en mantener una comunicación con los dueños de la firma, ya que solo se presentó un empleado, Mariano Catrpisto, quien dio a conocer la decisión empresarial.

“Ellos dicen que los números no cierran, pero a nosotros ni al gobierno provincial jamás nos vinieron a pedir una baja de impuestos”, aclaró.

Sumó que hace pocos días fueron contratados cinco empleados nuevos y que en los últimos meses habían reaccionado la planta; sin embargo, “de la noche a la mañana dijeron que cerraban la fábrica”.

Esta medida, expuso, no solo afecta de manera directa a los 160 trabajadores, sino también a otras 100 familias que tenían vínculo indirecto con el funcionamiento de la fábrica.

Y alertó sobre otra consecuencias del cierre de la fábrica: en Tornquist dejarán de circular por mes entre 800 y 1000 millones de pesos. “Al cerrar la fábrica, dejan de cobrar el sueldo los empleados y eso va a repercutir en todo el comercio y también en el Municipio”, aseveró y planteó que sin obra social los trabajadores despedidos utilizarán el hospital municipal.

Bordoni advirtió que este mes, tal como le comunicó hoy la intendenta Estefanía Bordoni, el distrito recibirá 100 millones de pesos menos en concepto de coparticipación, de acuerdo a lo informado por el gobierno provincial.

“Tornquist hoy es un caos por donde lo miremos”, resumió.

Apuntó con dureza contra el Gobierno nacional y vinculó el cierre de la papelera a la decisión de la gestión de Javier Milei de “nada de producción, nada de trabajo, destrucción de la fábrica nacional”.

Sobre los motivos que adujo la empresa, dijo que Mariano Capristo, encargado de la planta, manifestó que “no es rentable”. “Y se van a gastar 10.000 millones de pesos en indemnización. La fábrica no quebró, no es un problema económico”, remarcó.

En cuanto al futuro de las instalaciones de la planta ubicada en la ruta 76, en inmediaciones al cruce con la ruta 3, respondió que nada se sabe al respecto. “Para mí ya la vendieron, ¿a quién? no sé. No te vas a poner a refaccionar una fábrica, pintar, arreglar veredas, comprar una caldera hace 6, para después cerrarla y desmantelarla. Es inentendible lo que pasó. Ojalá, si la vendieron, alguien vuelva a invertir y poner la fábrica en funcionamiento y contratar a la gente”, planteó.

FUENTE: FRENTE A CANO