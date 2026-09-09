Bomberos de Saavedra, Goyena y Dufaur se sumarán al sirenazo nacional por reclamos al Gobierno

(Por Ciudad Noticias): La protesta se realizará este jueves 10 de septiembre, a las 10 de la mañana, de manera simultánea en todo el país. Los cuarteles mantendrán activas sus guardias y garantizarán la atención de emergencias.

Según informó Carlos Roldán desde el cuartel local de Saavedra, los Bomberos Voluntarios de esa localidad, junto con los destacamentos de Goyena y Dufaur, se sumarán este jueves al sirenazo nacional y simultáneo convocado por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

La medida se llevará adelante el 10 de septiembre de 2026 a las 10:00, en adhesión a la convocatoria impulsada por el Consejo de Federaciones y las 29 federaciones provinciales que representan al sistema bomberil de todo el país.

El reclamo surge, según señalaron desde el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional a una serie de planteos económicos y normativos considerados fundamentales para garantizar el funcionamiento de los cuarteles.

Uno de los principales puntos está relacionado con la transferencia de fondos establecidos por la Ley Nacional N.º 25.054. De acuerdo con lo informado por la organización, permanece pendiente de ejecución y distribución un remanente correspondiente al ejercicio 2025 y años anteriores por $59.330.748.051,41.

Desde el sector sostienen que ese monto representa aproximadamente 45 millones de pesos para cada asociación de Bomberos Voluntarios y remarcan que no se trata de una ayuda extraordinaria, sino de recursos previstos legalmente y con una afectación específica para el sistema.

Otro de los reclamos está vinculado con las emergencias atendidas en rutas concesionadas. Los bomberos señalan que intervienen habitualmente en siniestros sobre estas trazas utilizando personal, vehículos y equipamiento propios, sin recibir una compensación específica por esa tarea.

Por este motivo, solicitan que los contratos correspondientes a la nueva Red Federal de Concesiones contemplen convenios obligatorios con los cuarteles, una contraprestación mensual por disponibilidad, el reintegro de gastos extraordinarios y compensaciones ante eventuales daños sufridos durante las intervenciones.

También reclaman la aplicación integral de la Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios N.º 27.629, sancionada en 2021, particularmente en lo relacionado con la implementación efectiva del reintegro del IVA en la adquisición de bienes, servicios y equipamiento.

El cuarto punto está relacionado con las dificultades existentes para concretar pagos al exterior destinados a la compra de vehículos de emergencia. Desde el sector explicaron que, debido a los elevados costos de determinadas unidades en el mercado nacional, numerosos cuarteles recurren a la adquisición de vehículos usados en el exterior y requieren mecanismos financieros que permitan concretar estas operaciones.

Las emergencias seguirán siendo atendidas

Pese a la medida de protesta, desde Bomberos aclararon que el sirenazo no afectará la operatividad de los cuarteles.

Las guardias permanecerán activas y cualquier emergencia que se produzca durante la jornada tendrá prioridad absoluta. La convocatoria tendrá carácter pacífico y buscará visibilizar la situación que atraviesan las asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país.

Más de 52 mil bomberos voluntarios en Argentina

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está compuesto por más de 1.000 asociaciones y más de 52.000 hombres y mujeres distribuidos a lo largo del territorio argentino.

Según datos difundidos por el Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), durante 2026 se registraron 157.229 servicios, de los cuales 94.536 correspondieron a emergencias, equivalentes al 60% del total, mientras que 62.639 fueron intervenciones programadas, entre ellas tareas de prevención, suministro de agua, representaciones y otras acciones.

Con el sirenazo de este jueves, Saavedra, Goyena y Dufaur se sumarán así a una manifestación que tendrá alcance nacional, con el objetivo de reclamar los recursos y las medidas necesarias para sostener el funcionamiento de un sistema que diariamente interviene ante emergencias en comunidades de todo el país.