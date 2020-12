Bikini flúor con hebillas, el look de Silvina Escudero para resaltar su bronceado perfecto

La famosa compartió una publicación que generó distintos piropos en las últimas horas.

Silvina Escudero reapareció en las redes sociales con una publicación que generó gran repercusión.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa posó de una manera sensual y generó distintos comentarios al respecto.

Con una bikini flúor, la celebridad se animó a hacer un sorteo mirando al horizonte.

Como se puede ver en la postal, se ve a Escudero sosteniendo un producto y con su mejor silueta de cara al verano 2021.

Silvina Escudero relató lo dificil que fue su situación económica en pandemia

En medio del avance del coronavirus en el mundo, la famosa se refirió a su momento personal al tener que cerrar su escuela de danza.

“Las dos primeras semanas estuve muy abocada trabajando para ‘Danzas Escudero’ para ver cómo poder sobrellevar la parte económica“, comenzó diciendo al respecto.

Siguiendo con su testimonio, agregó: “Lo que pasa es que a veces tengo días más sensibles que otros, pero el mundo está así, y obvio hay personas que la pasan mucho peor. Por eso a veces trato de fingir un poco. Las danzas no van a volver porque todo tiene que ver con el roce, la transpiración y tocarse. Con Vanina (Escudero) estamos muy preocupadas porque nuestra escuela es muy grande. Los empleados, el alquiler. Es un imposible de pagar“.

“¿Cómo pago retroactivos de alquiler en seis meses? No tengo ni ahorros para pagar, es un imposible”, manifestó preocupada por la situación.

Además, reflexionó sobre la conclusión de Incorrectas, el ciclo donde era panelista: “Soy una laburante, no tengo a nadie que me banque y los sueldos de panelistas saben lo que son, en mi trabajo en televisión nos dijeron ‘chicas no se sigue’, así que ese aire que tenía ya no lo tengo”.