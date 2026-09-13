Bianco busca unificar la tropa de Kicillof para la discusión final con el kirchnerismo

«Hay empezar a unificar personería, que los distintos sectores del Movimiento Derecho al Futuro se empiecen a juntar», pidió la mano derecha de Kicillof en un plenario de la agrupación.
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