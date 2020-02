Bianca Iovnitti, la rubia que deslumbra en el escenario junto a Flor de la V, y que en 2020, sueña con estar en TV

Bianca Iovenitti indudablemente es una de las rubias más lindas que hay en la temporada de teatro de Mar del Plata. Cuenta con medidas escandalosas. (90-64-98)

En una entrevista exclusiva con www.ciudadnoticias.com, la hermosa vedette y bailarina, se mostró por cómo va la obra “La fiesta inolvidable”, que encabeza Flor de la V y aseguró que Para este año, le gustaría trabajar en programas como el de Guido Kaczka.

No hay dudas que para Bian, nada es imposible, porque es muy simpática, posee un rostro perfecto y curvas que son para el infarto.

La nota con Bianca:

VEO QUE ESTAMOS ANTE UNA DE LAS RUBIAS MAS LINDAS DE LA TEMPORADA TEATRAL Y QUE SE TE VE MUY ACTIVA EN LAS REDES. ¿LO CONSIDERAS ASÍ?

-Bueno, ¡que halago! Muchas gracias… La verdad que estoy feliz con mis redes porque la gente me responde de la mejor manera, trato de darles lo mejor de mí y ellos me llenan de mensajes lindos!

No me puedo quejar, casi no tengo mensajes malos.

¿CÓMO TE SENTIS TRABAJANDO JUNTO A FLOR DE LA V?

-Bien!!! Es una temporada muy linda y el grupo es súper tranquilo.

¿CÓMO ES TU RELACIÓN CON EL PUBLICO?, ¿TE ESPERAN MUCHOS POR FOTOS?

-No soy famosa asique claramente no me esperan a mí, jaja, pero sí me pasa que cuando salgo me halagan por lo que hago arriba del escenario y gente que me conoce por las redes sociales, ahí sí se sacan fotos conmigo.

¿HEMOS NOTADO QUE TE LLENAN DE REGALOS, FLORES, ETC…HAY ALGUN AMOR DE VERANO?

-Hay algo

¿CUAL ES TU MEJOR ARMA DE SEDUCCIÓN?

-Fuera de lo físico los hombres suelen decirme q soy muy divertida, sencilla y eso les atrae!

QUE SE SIENTE SER TAN MIRADA EN LA PLAYA, PORQUE VIMOS ALGUNOS MATERIALES DONDE TE DEJAN LOS OJOS ESTAMPADOS EN TU ESPLÉNDIDA FIGURA.

-Jaja, en mis fotos siempre sale alguien mirando atrás, soy un poco vergonzosa con eso, de hecho ando con algún pareo siempre!

¿MUCHAS PROPUESTAS INDECENTES? ALGÚN FAMOSO?

-Con el tema del Instagram surgen muchas! Y famosos si, bastantes, jaja, pero estoy muy tranquila.

¿COMO ES LA RELACION ENTRE TANTAS MUJERES LINDAS, PORQUE GENERALMENTE CUESTA CONVIVIR.

-¡Soy muy pero muy tranquilas! Mis compañeras de camarín son Yasmín Corti y Ale Eden y estamos todo el tiempo ayudándonos entre nosotras!! Y no es normal que pase eso!

¿ESTA HERMOSA RUBIA, COMO DUERME DE NOCHE, DESNUDA TOTAL, O TANGUITA Y ARRIBA NADA?

-Amo dormir desnuda, jaja, pero esta temporada vivo en casa de papá y mamá, con hermanos, asique remerita larga y bombachita por lo general.

TE NOTAMOS MUY EXIGENTE A LA HORA DEL SEXO….¿SOS DE LAS RUBIAS QUE FANTASEA CON ESTAR CON UN MORENO BIEN DOTADO?

-Soy un poco exigente, es verdad, pero no es esa mi fantasía.

¿LUGAR MÁS LOCO DONDE LO HICISTE?

-En una cancha de tenis, jaja, tengo varios.

¿ALGUNA FAMOSA HA INTENTADO SEDUCIRTE?

-Si,si.

¿TE VES EN EL BAILANDO?

– Me gustaría volver a estar, para solucionar algunos asuntos pendientes.

¿EN LO ARTÍSTICO, QUE TENES PENDIENTE?

-La verdad que en pocos años logré muchas metas en mi carrera! Ahora me gustaría meterme en el mundo de la comedia musical, cantar, actuar y bailar como cuando era chica!

¿SOS DE SEGUIR CIUDAD NOTICIAS? ¿HAY ALGO QUE TE LLAME LA ATENCIÓN?

-Si! Los sigo, jaja, amo que suben cosas muy divertidas mías! Cómo cuando baile con la escoba y tenía la nariz vendada! Son lo más!

¿CÓMO VIVISTE LOS PREMIOS ESTRELLA DE MAR?

-Bien! Muy lindos! Soy un poco anti con esos eventos pero la pase genial!

¿QUE TE GUSTARÍA AGREGAR Y QUE LA GENTE CONOZCA ALGO MÁS DE VOS?

-Hay muchísimo que la gente no conoce de mí! Muchos de los que me siguen en Instagram me dicen que no me conocían y que con mis historias y demás se dan cuenta que soy re sencilla, divertida y demás!! Tengo una familia HERMOSA, quiero que lo sepan.

¿TE SENTISTE CÓMODA EN LA NOTA?

-Súper!!!

¿CUANDO SE VIENE UN TOPLESS EXCLUSIVO PARA CIUDAD NOTICIAS? ¿TE ANIMAS A ASUMIR ESE COMPROMISO?

Todo puede ser jaja…

Ésta imponente rubia que cada noche demuestra su talento y carisma sobre las tablas, hace un tiempo, realizó una jugada producción con un ex compañero del reality Combate, el fortachón Damián Ávila.

¡Un médico por favor!