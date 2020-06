Bianca Di Pasquale, la ex Combate y amiga de Flor Vigna, va a jugar al fútbol en Boca: “Quedé, pero también quiero ser actriz”

La ex participante del reality habló con Paparazzi y describió sus anhelos y su fabulosa prueba para jugar en el Xeneize.

Bianca Di Pasquale transitó por una nueva edición de #PaparazziEnCasa, el ciclo de vivos de Instagram que se emite todas las noches. Desde la intimidad de su hogar, la amiga de Flor Vigna se sumergió en muchos temas y develó su reciente incursión en el mundo del fútbol, nada más y nada menos que en Boca Juniors.

La campeona del reality Combate de Canal 9 detalló la curiosa nueva actividad a la que le dedica su energía. “Siempre fui muy deportista, antes de la cuarentena me fui a probar a Boca para el futsal, siempre jugué al fútbol de chica, aunque nunca lo hice con un objetivo. Fui de mandada como soy y quedé. Justo se dictaminó el aislamiento y no se terminó de desarrollar”, contó.

En cuanto a esa bifurcación de su camino, Bianca añadió: “Es una experiencia que me gustará vivir, quiero seguir aprovechando el deporte, que hice toda mi vida”. Paparazzi le consultó sobre cómo fueron esos entrenamientos y la mediática relató: “Hay una parte física, una parte con pelota y un poco de intermitentes. Hubo días que me quedaba más con la pelota. Es como todo: hacer y hacer, ganar horas de vuelo. Así vas mejorando”.

Más allá que la pandemia detuvo su desarrollo con el esférico, Biancha ya dio el primer paso, se postuló en uno de los clubes más grandes del país y cautivó a los técnicos. Evidentemente la facilidad innata para dominar su corporalidad le jugó a favor.

No obstante, Di Pasquale no desatiende otros deseos. Además de intervenir en Combate durante dos años, Bianca también trabajó en la versión del reality en Ecuador. Inquieta, y curiosa, la compinche de Vigna además saltó a los escenarios para actuar en obras como El siguiente y Sintonía pop (Teatro Porteño).

Esa incursión en la actuación le atrae, por eso Bianca reveló: “Tengo un lado artista que me gusta mucho. Poseo muchas ganas de encarar ese aspecto, ya tuve experiencia con la actuación, estoy metiéndome en ese mundo y me encanta. Me pasa que tengo muchas facetas, me cuesta inclinarme por una. Creo que la actuación es un buen lugar para unir todo, anhelo ir por ahí”.