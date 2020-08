Bevilacqua pasó el límite: quiere vincular a Astudillo con el narcotráfico

(Por Ciudad Noticias): El polémico intendente del partido de (Villarino) Carlos Bevilacqua, lanzó declaraciones que ha provocado un gran malestar en la comunidad del distrito del que es la máxima autoridad.

Carlos Bevilacqua, lanzó una teoría que hasta el momento en la causa que se está investigando la desaparición del joven Facundo Astudilo Castro, (22), ni siquiera hay un párrafo donde se hable de narcotráfico.

Sin embargo, el mandamás de Villarino, cuestionó al querellante, que también ha dado testimonios que por el momento no existe prueba alguna, y los dimes y diretes, lo único que hace hasta aquí, es que la madre del joven, se encuentre en una posición más dolorosa aún.

Uno de los abogados de la querella, afirmó que desde el ejecutivo, se falsificaron algunos datos que presuntamente probarían la presencia en ciertos lugares de Astudillo Castro. Pero Carlos Bevilacqua no se quedó atrás a la hora de hablar de acusaciones.

La pista del jefe comunal

Bevilacqua sugirió a las fuerzas de seguridad que están al frente de las pesquisas, introducir en la causa la pista de narcotráfico.

Es totalmente descabellado porque no hay un indicio sobre esa posibilidad. Si sucediera lo contrario, aquí deberíamos hacer un paréntesis y preguntarnos :¿Qué sabe el intendente de Villarino para pedir que la justicia vaya por ese lado?,¿está ocultando alguna información?, ¿un sector de la Bonaerense tiene algo que ver entonces con el narcotráfico?. Estas declaraciones cruzadas, realmente no aportan nada, solo como dijimos más arriba, generarle más dolor a la madre de Facundo, y hacer perder tiempo a la justicia, ya que mientras aún, el cuerpo hallado en los últimos días, no fue peritado y aproximadamente en un mes vamos a saber si es del joven de 22 años o no, pero el polémico jefe comunal, quiere iniciarle acciones legales a uno de los abogados de la querella.

Mientras la grieta en el caso Astudillo Castro se hace más grande, hay una puja importante entre funcionarios municipales, medios de comunicación, periodistas, abogados y no sabemos si el cuerpo encontrado, pertenece a quien desapareció el 30 de abril pasado.