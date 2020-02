Bettina Puggioni, la bailarina del “Ángel de la Revista”que es puro fuego.

Linda de cara, talentosa, y con una cola que es una manzana. En una entrevista que mantuvo desde la feliz, con Ciudad Noticias, se refirió a su intimidad, habló de la Tota Santillán y opinó sobre las colegas que son parte del elenco de Flor de la V, donde asegura que las presuntas salidas de dos bailarinas con actores, es todo una movida de prensa.

¿CONTAME COMO LES VA LA OBRA?, ¿ESRTAN CONFORMES?

Ambas obras están yendo muy bien, no esperábamos tanta repercusión y sin embargo la temporada nos ha sorprendido.

“Respecto a la conformidad, no tengo nada que decir. Todos excelentes compañeros y lo más lindo es que nos divertimos”.

EN OTRO ELENCOS COMO EL DE FLOR DE LA V, DICEN QUE DOS BAILARINAS ESTÁN DE NOVIAS CON LOS ACTORES LUCIANO CASERES Y NACHO SUREDA, ¿CREES QUE ES VERDAD O MOVIDA DE PRENSA?, PORQUE ACA EN MARDEL TODO SE SABE.

Mira, puedo contarte desde la interna de camarines que en su totalidad TODO ES MOVIDA DE PRENSA Y LLAMAR LA ATENCIÓN. MUCHAS COSAS SON ARMADAS PARA QUE EL OJO VAYA DIRECTO A LA OBRA.

Mismo a nosotras en un principio nos habían ofrecido para hacer prensa y armar peleas y demás.

¿CONOCES A BIANCA EX DE FEDE BAL Y ALEJANDRA EDEN? ELLAS SON LAS QUE DICEN ESTAR DE NOVIO PERO JAMAS BLANQUEAN.

Sí, las conozco, se quiénes son. SI FUESE VERDAD, YA LOS MAS MEDIÁTICOS TENDRÍAN EL CHISME REAL Y EL COMENTARIO ES OTRO.

“QUE TODO ES ARMADO”.

Todos necesitan hacer prensa, mucho más estas últimas semanas que son fatales

¿EN TU CASO, TE LLEGAN REGALOS Y PROPUESTAS? ,¿ALGÚN FAMOSO?

Si muchos mensajes de admiradores. En nuestro caso, tenemos admiradores pero dentro de la obra.

“No vamos a delatar, porque nos echan. Pero no famosos”

¿PERO HAY COQUETEO O SITUACIONES MAS JUGADAS?

El famoso coqueteo. Nada más.

SI YO ABRO LA PUERTA DEL CAMARIN, ¿PUEDO LLEGAR ENCONTRAR A ESTA BOMBA QUE ESTOY ENTREVISTANDO EN ALGUNA POSE RARA?

Jaja, sí más de una vez.

UPS!!! ¿TE PASO COMO A MUCHAS QUE ALGUIEN ABRIA LA PUERTA Y JUSTO LA BAILARINA O VEDETTE ESTABA DANDO UNA LECCION ORAL?

Si o también nos ha pasado de estar mostrando diferentes técnicas para que duela menos

DAN GANAS DE ENAMORARSE DE VOS

Jaja, muchas gracias. Soy gimnasta profesional, acróbata y bailarina.

Además de también soy instructora personal. Y doy diferentes clases como Gap, funcional etc. Me gusta cuidarme y amo lo que hago.

SOS UNA CHICA SÚPER COMPLETA DIGAMOS!!!

Podría decirse, siempre trato de estar informada y capacitada, para poder dar el 100% de mí.

ME PARECE REGIO….¿QUE TAN IMPORTANTE ES EL SEXO EN TU VIDA? CUANTAS VECES TENES QUE HACERLO EN LA SEMANA?

Y para mí el sexo es una pieza fundamental.

El amor, el compañerismo y el respeto es hermoso, peeeeero… que no falten esos días de hacer el amor o un sexo salvaje por poco tiempo.

“Minino lo tengo que hacer tres veces por semana” .A veces es mejor no tan seguido, pero si intenso y de los buenos

¿VALE TODO?

Sí, claro. Vale todo!, (Risas).

UNA JUGADA. ¿TRAGAR O ESCUPIR?

Tragar toda la vida.

TE VOY TOMANDO MUCHO APRECIO, ANDA SABIENDOLO. PERO SIGAMOS.¿PORQUE HAY QUE IR A VER LA OBRA ?

(Risas)… Creo que es una obra popular, donde el público se siente partícipe de la obra y además es un momento donde la gente se sienta a disfrutar y reírse un rato.

Y QUE CUENTA CON MUJERES ATRACTIVAS COMO VOS Y TU COMPAÑERA

Siiiii totalmente, tengo una gran compañera a mi lado, que además es amiga.

¿CÓMO ES TRABAJAR CON LA TOTA? SIEMPRE LE HICIERON UNA PRENSA QUE LO PONÍAN EN UN LUGAR COMPLEJO.

Emmm, buena pregunta. Hablaré desde mi lado y lo poco que he tratado con él, es una persona con un carácter muy fuerte y que se debe hacer lo que él dice.

A nosotras en particular no nos has hecho sentir mal, muchas veces llega en un estado un poco fuera de su eje. Pero mientras eso no incomode nuestro deber. Está todo bien.

DIGAMOS QUE SE ASEMEJA MUCHO A OTROS RELATOS

SOY UN TIPO NORMAL, SOLO OJOS VERDES, BOCA CARNOSA, NO TENGO TATUAJES, NO SOY EL TIPO QUE LES SUELE GUSTAR A USTEDES, ¿PERO QUE PODRÍA PASARME SI ENTRO AL CAMARIN Y ESTAS VOS Y TU COMPAÑERA? , ¿CORRO PELIGRO DE ALGO?

Jaja, quizás podemos bebotearte pero- Somos muy jodonas.

CERREMOS ESTA HERMOSA NOTA Y TE DEJAMOS QUE LO HAGAS A TU MANERA.

Gracias por esta hermosa nota, para mí es un halago que me entrevisten y más allá de esto agradecida a la vida por tantas oportunidades y buenos momentos. Aclaración, parezco seria, pero soy de sangre latina (fuego como bien libriana que soy) Que me sigan en Instagram. Gracias por esto!!!