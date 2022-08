“Beto” Dello Russo y su recuerdo a 42 años de “Audaces del Ring”.

(Por Ciudad Noticias): En una interesante entrevista que realizó el presidente de la Sociedad Italiana de Saavedra, Beto Dello Russo, recordó el 42 aniversario del penúltimo “Audaces del Ring”, evento que se realizó en Tornquist un 2 de agosto de 1981.

“El anteúltimo espectáculo que nadie suponía que iba a tener tal dimensión, era impensado porque en absoluto se buscaba eso si no tenías una contención para los chicos y siempre con el aval que teníamos del Dr Miguel Svarch quien siempre les hacía la revisación gratuita, los incentivaba. Los chicos más allá de sus destrezas físicas algunos de ellos se convirtieron en verdaderos artistas arriba del ring y entonces concurríamos a distintas ciudades de toda la zona y siempre a beneficio de una entidad o a veces de personas carentes de medios”, dijo Dello Russo en el programa de radio (PUNTO DE REFERENCIA).

2.500 PERSONAS PRESENCIARON EL ANTEÚLTIMO EVENTO EN LA CIUDAD DE TORNQUIST:

“El anteúltimo se hizo para el día del niño en el club Unión de Tornquist y había 2.500 personas. Ya no se podía sostener más ese espectáculo porque era un costo bastante notorio y se necesitaba muchísimas personas para la escenografía porque era un chaci y un acoplado para llevar todo, no solamente el ring, era las torres de iluminación, los equipos de sonido, se había hecho una máquina del tiempo, un plato volador que si eso no nos permitían cruzar un cable dentro del edificio donde se hacia el espectáculo con un mínimo de siete metros de altura, entonces por ahí se desplazaba la nave o el plato volador, el helicóptero y bajaba el personaje. Era extraordinario lo que se hizo y esos chicos lo que se entrenaron, la disciplina que tuvieron fue tremendo. Claro que fueron otros tiempos, estaban para la escuela, el gimnasio y el futbol, hoy hay múltiples tareas que tienen los chicos, la misma tecnología que hay los lleva a compenetrarse más en la computadora, el celular, todas esas cosas”, afirmó quien ha dedicado toda su vida al gimnasio de la Sociedad Italiana.

ENTRE DOCE O TRECE PERSONAS, TRABAJABAN PARA TRASLADAR TODA LA ESCENOGRAFIA Y RING:

“Fijo, eran siempre entre doce o trece personas. Principalmente los que estaban, eran los padres de los chicos que participaban”.

EL 2 DE AGOSTO SE CUMPLIERON 42 AÑOS DEL MULTITUDINARIO EVENTO EN TORNQUIST:

“Los recuerdos están muy frescos, todo parece que fue ayer”, finalizó Beto Dello Russo.