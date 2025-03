Beto Casella fulminó a Flor Peña por sus dichos contra Carlos Tevez

Los dichos de Flor Peña contra Carlos Tevez molestaron sobremanera a Beto Casella, quien mostró su disconformidad tras conocer la postura de la actriz en una entrevista que le realizó Flavio Azzaro.

“Me parece que se olvidó un poco de dónde vino, pero bueno, eso son cuestiones personales. Yo pienso eso”, afirmó Florencia. “Siempre me pareció un tipo con mucho talento para jugar, un distinto. Pero yo no puedo dividir el jugador de una cuestión personal. A mí me gustan los jugadores que se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan”, agregó.

Posteriormente, señaló: “me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero es una cuestión personal”. Las declaraciones pasaron por Bendita, donde Beto recordó que Tevez les regaló 14 casas a sus familiares.

En ese sentido, Casella recordó: “Agarró el primer dinero importante en Brasil (…) y lo primero que hace es llamar a la familia y decir ‘quiero que cada uno de mis tíos y de la gente que me crió tenga su casita’”.

Además, afirmó que el jugador de fútbol “no tiene obligación de hacer política ni partidaria ni ideológica”. Algunas panelistas señalaron que la molestia de Peña puede deberse a un desafortunado cometario de Tevez cuando dijo que si no llevara su hijo Lito “al barrio a que le den un par de cachetazos, está ahí de doblar la muñeca”, y eso llevó a Casella a dar su opinión “de barrio”.