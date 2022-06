Berni en la protesta de camioneros: “Tienen cinco minutos para levantar todo”

La ruta había quedado totalmente cortada por una protesta de camioneros por el precio del gasoil. “Tienen cinco minutos o les saco los camiones”, dijo el ministro de Seguridad. Por su parte, el titular de Transporte, Jorge D’Onofrio, aseguró que los manifestantes no forman parte de la mesa de diálogo.

No vine con 500 policías a discutir el tema del gasoil. Te doy cinco minutos para que resuelvan qué van a hacer, o te detengo y me llevo los camiones. Hacé lo que quieras”. El ultimátum lo dio, ofuscado y frente a las cámaras de televisión, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en un tenso diálogo con un miembro de un grupo de camioneros que ayer por la mañana, muy temprano, cortó totalmente la Autopista Buenos Aires-La Plata, en protesta por el aumento del precio del combustible.

Eran las 8 de la mañana (hora pico) y Berni acababa de llegar, en helicóptero, a Dock Sud, donde los conductores habían aparcado sus rodados dos horas antes, impidiendo el paso del resto de los vehículos y provocando un caos de tránsito, con automóviles varados a lo largo de ocho kilómetros.

“Los acabo de intimar. Tienen cinco minutos para decidir o les secuestro todos los camiones”, insistió el titular de Seguridad, consultado por la prensa. “La Argentina necesita un orden: no se puede hacer lo que se quiere cuando se quiere”, agregó.

Finalmente, los camioneros acataron la orden y liberaron dos carriles de la Autopista, permitiendo así el tránsito de los automovilistas. “Ahora nos vamos a sentar y vamos a dialogar”, dijo Berni. “Mi función es normalizar la ruta como lo hice. Después voy a ser un instrumento para allanarle una vía de comunicación con el gobierno provincial para ver de qué manera se puede solucionar el conflicto. Pero con extorsión, conmigo no”, expresó.

Llamó la atención que Berni bajara del helicóptero acompañado por un ovejero alemán, del que no se separó durante todo el incidente. Luego se supo que era su perra, Bona. Es que ayer fue el Día Mundial de Llevar el Perro al Trabajo, y evidentemente el funcionario del go­bierno de Axel Kicillof decidió adherir a la propuesta de la asociación Pet Sitters International.

Una emboscada “artera”

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, fue duro para con los transportistas que montaron la protesta, a la que no dudó en calificar como una “emboscada”.

“Esto fue de manera artera. Fue una emboscada. Lo que se buscó fue dejar atascadas a miles de personas durante horas, además, con el frío”, señaló.

“Me llamó muchísimo la atención, porque nosotros tenemos contacto con todos los actores, tanto del transporte de carga como del de pasajeros, con las cámaras y con los sindicatos”, explicó el ministro, en una entrevista radiofónica. “Es un sector minoritario. No están en ninguna cámara, no están en ningún gremio, no son patrones ni trabajadores porque son dueños de sus propios vehículos. Hicieron este corte sin previo aviso”, destacó.

El titular bonaerense de Transporte subrayó que los manifestantes no forman parte de la mesa de diálogo entre el gobierno y el sector. “No representan ni el 1% del transporte de carga ni del de pasajeros”, afirmó.

Reunión frustrada

Pese a que Berni había anunciado su voluntad de oficiar como nexo y a que D’Onofrio envió a funcionarios de su cartera a participar de un diálogo con los camioneros que montaron la protesta, la reunión que iban a tener por la tarde en la sede del Ministerio de Transporte de la Nación se frustró, porque los transportistas autoconvocados exigían ser recibidos en persona por Alexis Guerrera, que no estaba presente.

De esa manera, el conflicto no concluyó, y ambas partes se culparon mutuamente por el desencuentro. Los manifestantes afirmaron que el ministro había prometido estar en la reunión y no fue; desde la cartera de Transporte, en cambio, aseguraron que la reunión no se realizó porque los camioneros no asistieron.

