Berne aseguró que la gestión del municipio de Puan, no tiene un equipo formado.

(Por Ciudad Noticias): Con palabras suaves, las criticas a la actual gestión del municipio de Puan, quedaron claras por parte del Dr. Juan Manuel Berne: Consideró que Facundo Castelli, intendente desde hace tres períodos, «no tiene un equipo formado».

«Hay cosas que se han hecho bien y otras cosas que se intentaron hacer bien y que no tuvieron un buen final, o un final deseado y un poco eso es lo que yo veo desde hace varios años.

A veces los gobernantes tienen buenas intenciones de hacer bien las cosas pero no tienen equipos formados para proseguir en el tiempo esas cosas, entones yo las falencias que más veo del ejecutivo municipal de Puan quien transita su tercer periodo, es ésta osa de, empezar muchas cosas y luego por falencias propias de los equipos o por falencias propias de la capacidad de trabajo, no se continúan en el tiempo y al no continuarse en el tiempo, creo que la sociedad en definitiva, se va resignando a que las cosas son de esa manera y no hay otras alternativas que se puedan pensar en un desarrollo habitacional o en un desarrollo de medio ambiente donde se hicieron un montón de cosas pero no se profundizaron y no se acompañaron del área de producción», expresó Berne.

