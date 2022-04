Benjamín Vicuña vivió una experiencia con Pampita que lo dejó marcado

El protagonista de «El Primero de Nosotros» reveló detalles del difícil momento.

Estrella de la pantalla de Telefe, Benjamín Vicuña abrió su corazón y en los últimos tiempos se animó a contar algunas de las experiencias que tuvo que vivir con Pampita, mientras fueron pareja y vivían en una casa común.

El hecho más insólito que reveló haber vivido el actor chileno con su expareja fue en el hogar en el que residían, en Santiago de Chile. «Hicimos exorcizar la casa”, detalló Benjamín Vicuña en una confesión dramática.

Benjamín Vicuña estuvo en el programa “PH: Podemos Hablar”, donde admitió que a lo largo de su vida compartida con la conductora argentina había vivido una experiencia paranormal que lo llenó de terror.

«Tuve presencias en mi casa. Yo soy muy escéptico porque me dan mucho miedo las cosas de las que no entiendo y que no conozco. Pero se han querido comunicar muchas veces conmigo, por lo menos esa es la bajada que me dijeron.

Mientas convivía con Pampita en Chile y ya era padre de su primera hija Blanquita, el protagonista de “El Primer de Nosotros” presenció hechos paranormales: “Canillas que se abren, mis perros que ladraban hacia un lugar”, resumió.

También confesó que, cuando estaban en la intimidad, sintió “como que algo te toca”. Por ese entonces, vivían con Pampita y su hija (Blanquita).”Sentía que esto me superaba” y fue entonces que acudió a un sacerdote, especialista en exorcismos.